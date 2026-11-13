به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف پیش از ظهر جمعه در یادواره شهدای شهرستان میاندورود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبران انقلاب اسلامی با هدایت کشتی انقلاب، مسیر استقلال و سربلندی ملت ایران را در برابر توطئه‌های دشمنان دنبال کردند.

وی با اشاره به تلاش قدرت‌های استکباری برای تجزیه ایران و براندازی نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب افزود: دشمنان از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به انقلاب دریغ نکردند، اما تمامی طراحی‌های آنان تاکنون با ناکامی مواجه شده و انقلاب اسلامی مسیر خود را با قدرت ادامه داده است.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه استقلال‌خواهی ملت ایران عامل اصلی دشمنی قدرت‌های خارجی است، تصریح کرد: مردم ایران نمی‌خواهند تحت سلطه آمریکا و انگلیس باشند، بلکه خواهان استقلال، آزادی و نظامی مبتنی بر اعتقادات دینی، قرآن کریم و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) هستند.

سردار شریف با اشاره به سابقه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور گفت: در گذشته بخش‌های مهمی از مقدرات ایران از جمله شیلات، نفت، گاز، دخانیات، فرهنگ، سیاست و امنیت در اختیار قدرت‌های خارجی بود و حکومت پهلوی نیز با حمایت مستکبران بر کشور حاکم شد.

وی با تأکید بر اینکه یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازنگری در مسیر حرکت جامعه است، افزود: باید در چنین مراسم‌هایی به شهدا گزارش دهیم که تا چه اندازه به آرمان‌های آنان پایبند بوده‌ایم و چگونه در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرده‌ایم.

دستاوردهای دفاعی ایران محاسبات دشمنان را برهم زده است

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور خاطرنشان کرد: فرماندهان بزرگی همچون شهید باقری، شهید طهرانی‌مقدم، شهید رشید و شهید حاجی‌زاده پس از دوران دفاع مقدس تمام توان خود را برای قدرتمند شدن ایران اسلامی به کار گرفتند و امروز ثمره مجاهدت آنان در حوزه‌های موشکی، پهپادی و تجهیزات دریایی قابل مشاهده است.

سردار شریف شهرهای موشکی، پهپادها، شناورها و تجهیزات دفاعی را از دستاوردهای مهم کشور برشمرد و گفت: این توانمندی‌ها محاسبات نظامی دشمنان را برهم زده و آمریکا را در منطقه با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران نزدیک به پنج دهه در برابر محدودیت‌ها و تحریم‌ها مقاومت کرده‌اند و امروز کشورهای غربی نیز با مشکلات اقتصادی، گرانی و محدودیت‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران، ایستادگی مردم را عامل اصلی شکست سیاست‌های دشمن دانست و افزود: پایداری ملت ایران زمینه‌ساز ناکامی آمریکا و قدرت‌های استکباری شده و می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای از پیشرفت، شکوفایی و رفاه کشور باشد.

سردار شریف با اشاره به دیدارهای برخی کشورهای بزرگ با مسئولان جمهوری اسلامی ایران و انتقال پیام مقاومت ملت ایران گفت: کشور از پشتوانه رهبری، حمایت مردم و نیروهای مسلح برخوردار است و نیروهای مسلح نیز با انگیزه، شجاعت و آمادگی کامل از امنیت و منافع ملی دفاع می‌کنند.

هرگونه ماجراجویی آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبه‌رو می‌شود

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها دچار حماقت شوند، شرایطی به مراتب دشوارتر از وضعیت کنونی در انتظار آنان خواهد بود؛ چراکه آمریکا در عرصه نظامی منطقه بازنده است و اقتدار این کشور در منطقه دیگر به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت.

وی آینده امت اسلامی را در گرو مقاومت و ایستادگی دانست و با اشاره به ضرورت هوشیاری کشورهای منطقه در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: حاکمان کشورهای پیرامونی ایران باید واقعیت‌های منطقه را درک کنند و نسبت به همراهی با رژیم صهیونیستی تجدیدنظر داشته باشند.

سردار شریف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به وصیت‌نامه شهدا گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های شهدا، اطاعت از رهبری و حفظ وحدت میان مردم و نظام اسلامی بوده است.

وی افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند میان ملت و رهبری شکاف ایجاد کنند و حتی حذف فیزیکی رهبر شهید را در برنامه‌های خود قرار داده بودند؛ از این رو همه مردم با هر گرایش سیاسی باید جایگاه رهبری و ضرورت تبعیت از آن را در حفظ عزت و سربلندی کشور مورد توجه قرار دهند.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: تبعیت از رهبری در نیروهای مسلح با جدیت، انگیزه و صلابت دنبال می‌شود و روحیه محافظه‌کاری در این مجموعه جایی ندارد. شکست قطعی دشمن نیز در برنامه نیروهای مسلح قرار گرفته است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مدیران اجرایی به مطالبات مردم گفت: مسئولان باید رسیدگی به مشکلات جامعه را در اولویت قرار دهند و با تدبیر و برنامه‌ریزی، برای بهبود شرایط زندگی مردم و رفع دغدغه‌های آنان تلاش کنند.