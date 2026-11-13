به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان پارسیان، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره (س) سه چیز را از دنیای شما دوست می‌داشتند؛ تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر اکرم (ص) و انفاق در راه خدا.

وی افزود: اگر می‌خواهیم از حضرت فاطمه زهرا (س) تبعیت کنیم، باید تلاوت قرآن کریم و رسیدگی به نیازمندان، گره‌گشایی از مشکلات مستمندان و انفاق در راه خدا را در زندگی خود سرلوحه قرار دهیم.

امام جمعه پارسیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌های حضرت زهرا (س)، درس مسئولیت‌پذیری است، تصریح کرد: آن حضرت با وجود تمام شرایط دشوار، از جمله زن بودن، تنهایی، بارداری، غربت، مصیبت و مجروحیت، از دفاع از حق دست نکشید و یک‌تنه برای دفاع از حقیقت قیام کرد.

وی ادامه داد: جهاد امروز ملت فاطمی نیز حضور در صحنه، دفاع از ولی خدا، پاسداری از ارزش‌های الهی و اسلامی و دفاع از جمهوری اسلامی است؛ چراکه امام راحل (ره) حفظ نظام اسلامی را از اوجب واجبات دانستند.

اسماعیل‌نیا، حفظ حیا، عفاف و حجاب فاطمی را از دیگر رسالت‌های مهم جامعه امروز دانست و خاطرنشان کرد: سعادت جامعه در گرو پایبندی به پوشش اسلامی و روحیه حیا و عفاف است و باید در کنار عزاداری، سیاه‌پوشی، گریه، سینه‌زنی و نذر و نذورات، تلاش کنیم سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنیم.

تأکید بر نهادینه‌سازی فرهنگ کتاب‌خوانی

امام جمعه پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۲۴ آبان‌ماه، روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، کتاب را احیاگر تفکر و اندیشه‌های والا و از عوامل رشد، توسعه و پیشرفت فردی و اجتماعی دانست.

وی با اشاره به اهمیت کتاب‌خوانی در آموزه‌های اسلامی و تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر ضرورت گسترش این فرهنگ، گفت: انتظار می‌رود همه اقشار جامعه برای نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه کتاب‌خوانی تلاش کنند.

انتقاد از وضعیت بحرانی آوارگان غزه و سکوت مجامع بین‌المللی

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت بحرانی آوارگان غزه و شرایط دشوار مردم لبنان اظهار کرد: با آغاز فصل بارش و سرما، شرایط زندگی مردم بی‌پناه و آواره، به‌ویژه کودکان و سالمندان، بسیار سخت‌تر شده است.

وی با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ورود چادر و امکانات اولیه به غزه، افزود: در حالی که مردم مظلوم غزه با مشکلات شدید معیشتی و شرایط غیرانسانی روبه‌رو هستند، بسیاری از سران کشورهای اسلامی و مسئولان نهادهای بین‌المللی سکوتی خفت‌بار در پیش گرفته‌اند.

امام جمعه پارسیان با انتقاد از ادعاهای حقوق بشری مدعیان بین‌المللی تأکید کرد: سران کشورهایی که در برابر جنایات صهیونیست‌ها سکوت می‌کنند، در این جنایات شریک هستند و باید پاسخگوی این مواضع و عملکرد خود باشند.

قدردانی از مردم پارسیان برای میزبانی از شهید گمنام

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها از حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی شهرستان پارسیان در مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول و دوم قدردانی کرد و از علما، سخنرانان، ذاکران اهل‌بیت (ع)، مداحان، مسئولان هیئت‌ها، حسینیه‌ها و مساجد برای برگزاری باشکوه این مراسم‌ها تشکر کرد.

اسماعیل‌نیا همچنین از مردم قدرشناس و شهیدپرور پارسیان در استقبال، تشییع و بدرقه پیکر مطهر شهید گمنام و خوشنامی که مهمان این شهرستان بود، تقدیر کرد و از تلاش‌های سپاه پاسداران و خادمان شهدا، اعم از برادران و خواهران، قدردانی به عمل آورد.

وی با اشاره به پیام شهدا برای جامعه، عنوان کرد: پیام شهدا به مسئولان، خدمت جهادی، بی‌منت و تلاش برای حل مشکلات مردم است و پیام آنان به آحاد جامعه، حضور در صحنه و دفاع از ولایت است. همچنین پدران، مادران و بانوان جامعه باید در مسیر حفظ حیا، عفت و حجاب اهتمام جدی داشته باشند.

امام جمعه پارسیان خواستار رسیدگی فوری به مشکل کم‌آبی برخی محلات شد

امام جمعه پارسیان در پایان با اشاره به گلایه‌های شهروندان از وضعیت کم‌آبی در برخی محلات شهر پارسیان، گفت: مدتی است برخی محلات با مشکل کم‌آبی مواجه هستند و در بعضی مناطق، در بیشتر فصول سال آب به میزان مناسب در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد.

وی از مسئولان مربوطه خواست در اسرع وقت این موضوع را بررسی کنند، علت و منشأ مشکل را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.

اسماعیل‌نیا همچنین تأکید کرد: مسئولان پس از بررسی و اصلاح مشکل، گزارش اقدامات انجام‌شده را در همین تریبون نماز جمعه به اطلاع مردم برسانند.