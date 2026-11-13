به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مجلس تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) شامگاه روز پنجشنبه بیست و یکم آبان هم زمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) توسط اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری تئاتر شهر در محوطه این مجموعه میزبان سوگواران و شهروندان تهرانی بود.

در این ویژه برنامه نمایشی گروه «تعزیه داران حضرت سیدالشهدا (ع)» به سرپرستی مجید خسروان مجلس تعزیه «شهادت حضرت زهرا(س)» را در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا کردند.

گروه «تعزیه داران حضرت سیدالشهدا (ع)» از جمله گروه های شاخص عرصه مجالس شبیه خوانی است که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده و طی سال های اخیر به اجرای برنامه های مختلفی در رویدادها و مناسبت ها پرداخته اند.

حضور در چندین کشور اروپایی برای اجرا و معرفی مجالس شبیه خوانی و تعزیه، اجرای برنامه در رویدادهای مختلف نمایشی و آئینی، اجرای برنامه در اماکن مقدس زیارتی، حضور در چندین شهر کشور برای اجرای مجالس شبیه خوانی مختلف از جمله فعالیت های اجرایی این مجموعه در حوزه نمایش های آئینی محسوب می شود.