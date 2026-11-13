به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از حضور مردم، بانیان مجالس عزاداری، مداحان، وعاظ، سپاه، نیروهای انتظامی و مجموعه‌های تبلیغاتی شهرستان در برگزاری مراسم ایام فاطمیه قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا(س) در سیره پیامبر اکرم(ص) و زندگی مشترک ایشان با امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: رفتار پیامبر با حضرت فاطمه(س) سرشار از احترام و تکریم بود و آن حضرت نیز در زندگی مشترک خود با امام علی(ع)، بر صداقت، وفاداری و همراهی تأکید داشت.

امام جمعه عسلویه در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به موضوع مدیریت ایران بر تنگه هرمز و مقابله با پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه پرداخت و افزود: تعبیر «جهاد ابتدایی» در این پیام، بیانگر اهمیت تحول در رویکرد جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه است؛ به این معنا که ایران صرفاً در موضع دفاعی باقی نمی‌ماند و در تغییر معادلات منطقه‌ای نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

محمدی با تأکید بر اینکه دشمنی رژیم صهیونیستی با ایران به شخص نخست‌وزیر این رژیم محدود نیست، گفت: در ساختار سیاسی این رژیم، درباره مقابله با قدرت و توانمندی‌های ایران نوعی اجماع وجود دارد و تغییر نخست‌وزیر لزوماً راهبرد تقابل با جمهوری اسلامی را تغییر نمی‌دهد.

ضرورت همبستگی برای حمایت از مردم غزه و تقویت توان اقتصادی

وی با اشاره به شرایط دشوار انسانی در غزه و جنوب لبنان، وضعیت آوارگان و کودکان در آستانه فصل سرما را نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: کمک‌رسانی به مردم مظلوم منطقه باید در سه سطح مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دولت‌ها دنبال شود. کمک مالی بدون پیگیری سیاسی و فشار برای رفع محاصره کافی نیست و اقدامات سیاسی نیز بدون حمایت عملی و امدادرسانی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

امام جمعه عسلویه همچنین با اشاره به محدودیت‌های محاصره دریایی و تلاش برای ایجاد محاصره زمینی ایران تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی ایران و ارتباط اقتصادی آن با کشورهای همسایه، مسیرهای متعددی برای تجارت و تأمین نیازهای کشور فراهم کرده است. ارتباط با عراق، ترکیه، کشورهای حوزه خزر، قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان، اجرای کامل محاصره زمینی را برای آمریکا دشوار می‌کند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و سالروز بزرگداشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه تأکید کرد و گفت: کتاب باید در اولویت خانواده‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و صنایع قرار گیرد. صنایع مستقر در شهرستان نیز باید مسئولیت اجتماعی خود را در توسعه، نوسازی و هوشمندسازی کتابخانه‌ها به‌صورت عملی ایفا کنند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت برادران شهید مهدی و مجید زین‌الدین، خواستار حل ریشه‌ای مشکل تأمین بنزین صیادان شد و تأکید کرد: این مسئله باید با هماهنگی شیلات، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و مدیریت فرمانداری به شکلی راهبردی و پایدار حل شود تا صیادان برای تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت خود با مشکل تکراری مواجه نباشند.

