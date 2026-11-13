به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، بر ضرورت فراهم کردن امکانات فرهنگی برابر برای شهروندان در مناطق مختلف استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دسترسی به کتاب و منابع مطالعاتی نباید محدود به شهرهای برخوردار باشد، اظهار کرد: هنوز بسیاری از روستاها و حتی برخی شهرهای کردستان فاقد کتابخانه هستند و برای جبران این کمبود باید توسعه فضاهای کتابخانه‌ای در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با دعوت از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در این زمینه افزود: رفع محرومیت کتابخانه‌ای در مناطق مختلف استان بدون همکاری نهادهای مسئول و همراهی خیرین امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود ظرفیت‌های موجود برای تحقق دسترسی عادلانه مردم به خدمات کتابخانه‌ای به کار گرفته شود.

حسنی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ مطالعه وظیفه‌ای مشترک میان نهادهای فرهنگی و خانواده‌هاست، تصریح کرد: کتابخانه‌ها به تنهایی نمی‌توانند مسئولیت گسترش کتابخوانی را بر عهده بگیرند و حمایت دستگاه‌های مختلف از برنامه‌های فرهنگی و فراهم کردن فرصت مطالعه برای گروه‌های سنی مختلف ضروری است.

وی همچنین نقش خانواده‌ها را در شکل‌گیری عادت مطالعه تعیین‌کننده دانست و گفت: علاقه به کتاب باید از دوران کودکی در فرزندان ایجاد شود و والدین با بردن کودکان به کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها و اختصاص زمانی برای قصه‌گویی و مطالعه در خانه، زمینه انس آنان با کتاب را فراهم کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان خاطرنشان کرد: وقتی مطالعه به بخشی از برنامه روزانه خانواده‌ها تبدیل شود، زمینه پرورش نسلی آگاه‌تر و افزایش سطح دانش و بینش اجتماعی فراهم خواهد شد.

حسنی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و نمازگزاران سنندجی، بر ضرورت مشارکت عمومی در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها به جایگاه کتاب و کتابخوانی در زندگی روزمره شد.