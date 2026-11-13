به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه رشت با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به مباحث هفته‌های گذشته درباره حقوق متقابل حاکم اسلامی و مردم اظهار کرد: در روایات اسلامی، به‌ویژه در تفاسیر آیات قرآن کریم، بر جایگاه و حقانیت اهل‌بیت(ع) در مسئله ولایت و هدایت جامعه اسلامی تأکید شده است.

امام جمعه رشت با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی بی‌بدیل برای جامعه بشری دانست و اظهار کرد: در تاریخ بشر، پس از پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، شخصیتی به عظمت حضرت فاطمه زهرا(س) ظهور نکرده و نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها و اعصار است، افزود: دشمنان اسلام تلاش می‌کنند جامعه را از شناخت شخصیت، سیره و روش تربیتی حضرت فاطمه(س) دور کنند، اما بیش از هزار سال است که زنان و مردان مسلمان به این بانوی بزرگ اقتدا می‌کنند.

هفت شرط جمهوری اسلامی برای هرگونه مذاکره باید محقق شود

فلاحتی در ادامه با اشاره به شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی در روند مذاکرات غیرمستقیم، بر ضرورت توجه مسئولان و مردم به این مطالبات تأکید کرد و گفت: این شروط باید به‌عنوان مطالبات اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد و طرف مقابل پیش از هرگونه گفت‌وگو باید نسبت به پذیرش آنها اقدام کند.

وی هفت شرط جمهوری اسلامی را شامل توقف کامل جنگ و تجاوز نظامی در منطقه، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌های اقتصادی، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، پرداخت غرامت جنگی و توقف تهدیدها و مداخلات در امور داخلی ایران برشمرد.

امام جمعه رشت با تأکید بر اینکه توقف جنگ باید همه جبهه‌های درگیری از جمله ایران و لبنان را دربرگیرد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و تحقق این شروط باید در هرگونه روند دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد.

تنگه هرمز گلوگاه راهبردی انرژی و تجارت جهان است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراه از مهم‌ترین گلوگاه‌های راهبردی جهان است و اهمیت آن تنها به منطقه خلیج فارس محدود نمی‌شود، بلکه اقتصاد و امنیت بسیاری از کشورهای جهان به آن وابسته است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اهمیت تنگه هرمز در سال‌های گذشته افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای این آبراه، نقش آن در انتقال نفت جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات نفت از این مسیر عبور می‌کند.

فلاحتی وابستگی برخی کشورهای منطقه از جمله کویت و قطر به تنگه هرمز را از دیگر ابعاد اهمیت این آبراه دانست و گفت: صادرات گاز طبیعی مایع، به‌ویژه از قطر، و همچنین انتقال برخی مواد و منابع راهبردی مانند هلیوم از دیگر ظرفیت‌های مهم این مسیر دریایی است.

وی با اشاره به تأثیر اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و کالا بر اقتصاد جهانی تصریح کرد: امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی بسیاری از کشورها نیز به جریان تجارت دریایی در این منطقه وابسته است و هرگونه محدودیت در این مسیر می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در سطح جهان به دنبال داشته باشد.

سکوت جهان اسلام در برابر رنج مردم غزه قابل قبول نیست

امام جمعه رشت در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی مردم غزه و پیامدهای حملات و شرایط نامساعد جوی در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی اظهار کرد: تصاویر منتشرشده از وضعیت چادرهای آوارگان و کودکان فلسطینی در پی بارندگی‌ها و جاری‌شدن سیلاب، نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی در این منطقه است.

وی با انتقاد از سکوت و انفعال برخی دولت‌های اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی افزود: مردم فلسطین در شرایطی دشوار و بدون امکانات اولیه زندگی می‌کنند و زنان و کودکان بی‌پناه با مشکلات جدی در تأمین سرپناه، غذا، دارو و خدمات درمانی مواجه هستند.

فلاحتی با اشاره به گزارش حمله به بیمارستان ناصر، خواستار توجه فوری کشورهای اسلامی به وضعیت مردم فلسطین شد و گفت: دولت‌ها و ملت‌های مسلمان باید برای کمک‌رسانی مالی، غذایی و دارویی به مردم غزه اقدام کنند و اجازه ندهند این فاجعه انسانی در سکوت جامعه جهانی ادامه پیدا کند.

رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه است

امام جمعه رشت با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه، اقدامات این رژیم را در امتداد رویکرد تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه آن دانست و تصریح کرد: ملت‌ها نباید در برابر جنایات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی بی‌تفاوت باشند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره سرنوشت بنی‌اسرائیل و همچنین روایات اسلامی در نکوهش ظلم و تجاوز، اظهار کرد: رفتارهای تجاوزکارانه و نقض حقوق ملت‌ها، ریشه در روحیه استکباری و سرکشی دارد.

فلاحتی با اشاره به اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، درباره تغییر جغرافیای جنگ در صورت تکرار تجاوز دشمن، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید با آمادگی کامل در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستادگی کنند.

وی با اشاره به آنچه همکاری برخی کشورهای اروپایی در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های خود برای حمله به ایران عنوان کرد، افزود: کشورهایی که در تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند، باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.