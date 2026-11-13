به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز، با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: خداوند متعال راهی جز بندگی و تقوا برای رسیدن انسان به سعادت قرار نداده و انجام واجبات و پرهیز از محرمات، اساس حرکت در مسیر الهی است.

وی با بیان اینکه تقوا معیار پذیرش اعمال انسان نزد خداوند است، افزود: در قرآن کریم بارها به ویژگی‌های متقین اشاره شده و بر اساس آیه شریفه «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»، اعمال نیک انسان‌ها با معیار تقوا مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه تقوا تنها به انجام عبادات محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: انسان باید در انجام کارهای خیر پیش‌قدم باشد و از گناه دوری کند؛ چراکه ارتکاب گناه قلب انسان را تاریک می‌کند و بی‌تفاوتی در برابر گناه نیز از آسیب‌های جدی در مسیر بندگی است.

محبت اهل‌بیت(ع) از مهم‌ترین آثار تقواست

مطهری‌اصل در ادامه، محبت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) را از آثار مهم تقوا دانست و با اشاره به آیه «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی» گفت: پیامبر اسلام(ص) در برابر رسالت خود هیچ پاداش مادی از مردم مطالبه نکردند و تنها خواسته ایشان، مودت و محبت به خاندانشان بود.

وی اضافه کرد: پیامبران الهی برای هدایت انسان‌ها تلاش کردند و در این مسیر دشواری‌ها و آزارهای فراوانی را تحمل کردند، اما از مردم توقعی نداشتند. محبت به اهل‌بیت(ع) نیز صرفاً یک علاقه شخصی نیست، بلکه فرمانی الهی است که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده است.

حضرت زهرا(س) جایگاهی فراتر از تصور انسان دارند

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اختصاص بخش مهمی از سخنان خود به مقام حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی و معنوی آن حضرت تأکید کرد و گفت: در روایات اسلامی، جایگاه حضرت زهرا(س) به اندازه‌ای بلند توصیف شده که تکامل مقام نبوت پیامبران با معرفت و اقرار به فضیلت ایشان پیوند خورده است.

وی با اشاره به روایت «ما تکامل النبوة لنبی حتی یقر بفضل فاطمة ومعرفتها» اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) صدیقه کبری و الگویی از صداقت، پاکی و معرفت هستند و در روایات، اطاعت از ایشان به عنوان تکلیفی برای همگان مطرح شده است.

مطهری‌اصل با بیان اینکه شناخت مقام حضرت زهرا(س) باید در رفتار و زندگی پیروان اهل‌بیت(ع) نمود داشته باشد، افزود: محبت به این بانوی بزرگوار تنها در اظهار ارادت خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در پیروی از سیره، منش و آموزه‌های ایشان نیز تجلی پیدا کند.

صحیفه فاطمه(س) و جایگاه معنوی آن حضرت

امام جمعه تبریز با اشاره به روایات مربوط به ارتباط جبرئیل امین با حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: در روایات آمده است که جبرئیل با حضور در محضر آن حضرت، درباره جایگاه پیامبر(ص)، وضعیت ایشان در بهشت و سرنوشت فرزندان و ذریه حضرت زهرا(س) تا روز قیامت مطالبی را بیان می‌کرد که در صحیفه فاطمه(س) ثبت شده است.

وی با اشاره به حزن و اندوه حضرت زهرا(س) پس از رحلت پدر بزرگوارشان، یادآور شد: بر اساس روایات، آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) مدت کوتاهی در قید حیات بودند و در این دوران مصائب و اندوه فراوانی را تحمل کردند.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به جایگاه معنوی حضرت زهرا(س) در نزد پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، بر عظمت شخصیت ایشان در معارف اسلامی تأکید کرد.

دفاع از ولایت، درس ماندگار مکتب فاطمی است

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) در کنار تحمل مصائب، در دفاع از حق و حریم ولایت نیز نقش‌آفرینی کردند، گفت: آن حضرت با خطبه‌ها و موضع‌گیری‌های خود در برابر انحرافات ایستادند و از حق امیرالمؤمنین(ع) دفاع کردند.

امام جمعه تبریز دفاع از ولایت را دفاع از دین و نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) باید از سیره حضرت زهرا(س) درس بگیرند و در برابر انحرافات و تهدید ارزش‌های دینی بی‌تفاوت نباشند.

وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، مساجد و مراسم مذهبی، بر ضرورت حفظ و تقویت فرهنگ فاطمی و حسینی تأکید کرد.

تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی

مطهری‌اصل در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سردی هوا و افزایش نیاز به مصرف انرژی، اسراف را از نظر شرعی نادرست دانست و گفت: همه مردم باید در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند و از هدررفت منابع انرژی بپرهیزند.

وی با تأکید بر اینکه رعایت اعتدال در مصرف از دستورات دینی است، خواستار توجه خانواده‌ها به مدیریت مصرف انرژی شد.

تغییر دولت آمریکا تفاوتی در سیاست‌های این کشور ایجاد نمی‌کند

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا اظهار کرد: از نگاه امت اسلامی، تغییر افراد و جابه‌جایی قدرت در آمریکا تفاوتی در ماهیت سیاست‌های این کشور ایجاد نمی‌کند و رویکرد آمریکا در قبال منطقه همچنان در چارچوب حمایت از رژیم صهیونیستی و تهدید ملت‌های منطقه قرار دارد.

وی با اشاره به تحرکات و آرایش نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، بر ضرورت هوشیاری و حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی تأکید کرد.

آمریکا از منطقه اخراج و اسرائیل نابود خواهد شد

امام جمعه تبریز با اشاره به شرایط انسانی مردم غزه و لبنان، از آمارهای مطرح‌شده درباره تلفات و خسارات جنگی ابراز نگرانی کرد و گفت: برا اساس آمارهای موجود شمار شهدای غزه از ۷۴ هزار نفر فراتر رفته و حدود چهار میلیون نفر در لبنان نیز از پیامدهای جنگ و بحران آسیب دیده‌اند.

وی همچنین به وضعیت نامناسب آوارگان، تخریب محل‌های اسکان و محرومیت کودکان از تحصیل اشاره کرد و با انتقاد از سکوت در برابر رنج مردم منطقه، بر ضرورت توجه به وضعیت انسانی آنان تأکید کرد.

مطهری‌اصل با بیان اینکه ظلم و جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند، اظهار کرد: خداوند صدای مظلومان را می‌شنود و در زمان مناسب پاسخ ستمگران را خواهد داد.

وی با تأکید بر موضع خود در قبال حضور آمریکا در منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: ان‌شاءالله آمریکا از منطقه اخراج و اسرائیل نابود خواهد شد.

توصیه به حضور زودهنگام در نماز جمعه

امام جمعه تبریز در پایان با اشاره به روایتی درباره فضیلت حضور زودهنگام در نماز جمعه، گفت: بر اساس این روایت، فرشتگان از زمان ورود نمازگزاران، نام آنان را به ترتیب حضور ثبت می‌کنند و این کار تا آغاز خطبه‌های نماز جمعه ادامه دارد.

وی نمازگزاران را به حضور به‌موقع و زودهنگام در نماز جمعه توصیه کرد و در پایان برای توفیق همگان در مسیر بندگی خداوند و بهره‌مندی از محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) دعا کرد.