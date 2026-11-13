به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به وضعیت دشوار مردم غزه و تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی اظهار کرد: مردم مظلوم این منطقه در شرایطی طاقت‌فرسا و بدون امکانات اولیه، در چادرها و زیر بارندگی زندگی می‌کنند، اما مدعیان حقوق بشر و آزادی بیان در برابر این رنج‌ها سکوت کرده‌اند.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی افزود: انتظار می‌رود سازمان ملل نسبت به سرنوشت مردم بی‌دفاع غزه احساس مسئولیت کند و در برابر جنایت‌های قدرت‌های استکباری و رژیم صهیونیستی موضعی جدی اتخاذ کند.

امام جمعه سنندج با اشاره به جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران بیان کرد: آمریکا جوانان، کودکان، رهبر و دانشمندان کشورمان را به شهادت رساند، در حالی که اگر اقدامی مشابه در خاک این کشور اتفاق می‌افتاد، سازمان ملل با صدور قطعنامه‌های متعدد واکنش نشان می‌داد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به تشییع پیکر سه شهید گمنام در کردستان اشاره کرد و گفت: حضور گسترده و باشکوه مردم استان، به‌ویژه شهروندان سنندجی در مراسم تشییع این شهدا، شایسته قدردانی است و نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت‌ها عنوان کرد: تحریم‌ها و گرانی‌ها فشار زیادی بر زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد وارد کرده است و مسئولان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای کاهش مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.

امام جمعه سنندج بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر بازار تأکید کرد و خواستار کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های زندگی شد.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی کردستان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و عملیاتی شدن مناطق آزاد بانه و مریوان می‌تواند زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی، از جمله پایان دادن به پدیده کولبری باشد.

وی با بیان اینکه منافع حاصل از مناطق آزاد باید به همه مردم برسد، افزود: بهره‌مندی عادلانه شهروندان از ظرفیت‌های این مناطق باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

امام جمعه سنندج در پایان با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: برخورد با سوداگران مرگ و کشف مواد مخدر در ارتقای امنیت اجتماعی مؤثر است و در کنار اقدامات انتظامی، خانواده‌ها و جوانان نیز باید مراقب فریب افراد سودجو باشند.