صندوق اوپک موسسه ای با نشاط ، کارآمد و رو به جلو است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، وزیر امور خارجه در "29 امین اجلاس شورای وزیران و یکصد و بیست و سومین جلسه هیئت عامل صندوق اوپک" اظهار داشت : بحران کنونی انرژی و افزایش بی سابقه قیمت ها حاصل یک روند طبیعی مبتنی بر عملکرد واقعی عوامل بازار نیست.

وی ادامه داد: ‌اگر چه افزایش مصرف حاصل از رشد اقتصادی جهان بویژه رشد سریع اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ آسیایی از عوامل صعود قیمتهای نفت برشمرده شده اند اما کارشناسان نفتی بورس بازی،‌ معاملات سلف،‌ایجاد تقاضای کاذب در بازار جهانی نفت، وضع مالیاتهای کلان در مصرف انرژی در کشورهای صنعتی مصرف کننده را از عوامل اصلی این افزایش قیمتها دانسته ومعتقدند کشورهای صنعتی وارد کننده خود بیش ازصادر کنندگان نفت از افزایش قیمتهای جهانی آن منتفع می شوند.

متکی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام نگرانی از فشار وارده بر مصرف کنندگان نهایی از وضعیت ایجاد شده در بازار نفت ابراز نارضایتی کرد و گفت:‌ تولید کنندگان عضو اوپک از وضعیت ایجاد شده در بازار نفت راضی نبوده و در افزایش قیمت انر‍ژی نیز نقشی نداشته اند و به همین منظور نیز در مقاطع مختلف برای کاهش فشلر بر قشر های کم درآمد در کشورهای وارد کننده نفت سقف تولید خود را افزایش داده اند.

وی گفت : با احتساب تورم جهانی نمی توان افزایش کنونی قیمتها را واقعی دانست زیرا این تغییرات قیمت نفت تاثیر قابل توجهی براقتصاد کشورهای صادر کننده برجای نگذاشته است و کشورهای عضو اوپک که بخش مهمی ازاقلام صنعتی خود را از کشور های صنعتی وارد می کنند مجبورند برای واردات کالا از این کشورها بهای بیشتری بپردازند و همچنین به دلیل فقدان زمینه های مستعد و کافی برای سرمایه گذاری در خاک خود، بخش اعظم درآمد نفتی خود را در کشورهای صنعتی وارد کننده نفت سرمایه گذاری نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عواملی نظیر افزایش جمعیت،‌عدم آموزش کافی، فقدان الگوی صحیح برای صرفه جویی و نیز عواملی همچون خشکسالی گفت: این عوامل موجب شده تا کشورهای کمتر توسعه یافته همزمان تحت تاثیر دو چالش اصلی جهانی یعنی بحران انرژی و بحران غذا به شدت آسیب پذیر گردند.

متکی در این اجلاس همچنین برای تحقق اهداف استراتژیک صندوق اوپک و رویارویی با چالشهای اقتصادی موجود و مشارکت فعال در برنامه های توسعه ای جهانی اتخاذ راهکارهایی را ضروری دانست و این راهکارها را در چند بند مطرح نمود.

استفاده بهینه از منابع موجود، ‌نظارت مستمر و دوره ای بر روند اجرای پروژه ها در کشورهای هدف ، حداکثر استفاده از توان فنی کشورهای عضو برای اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی، تدوین راهکارهایی برای مقالبله با آثار منفی ناشی از بحران غذا ازجمله راهکارهای ارائه شده توسط وزیر امورخارجه ایران و رئیس اجلاس شورای وزیران صندوق اوپک است که امروز 28 خرداد در اصفهان آغاز به کار نمود.