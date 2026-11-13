به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین افروز در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به جایگاه کار و تلاش در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: تلاش برای تأمین معاش خانواده و کسب روزی حلال از ارزش‌های مورد تأکید دین اسلام است و فعالیت اقتصادی در مسیر حلال، جایگاه والایی دارد.

وی بیکاری را از آسیب‌های جدی جامعه دانست و افزود: فراهم کردن زمینه اشتغال برای افراد بیکار، به‌ویژه جوانان، علاوه بر تقویت اقتصاد خانواده‌ها، در کاهش آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف با تأکید بر ضرورت استفاده از استعدادها و توانمندی‌های جوانان در عرصه صنعت و تولید تصریح کرد: باید ظرفیت‌های موجود برای ایجاد فرصت‌های شغلی به کار گرفته شود و حمایت از تولید بومی و اشتغال‌زایی در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.

افروز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی منطقه، خواستار توجه بیشتر مسئولان و مجموعه‌های اقتصادی به جذب نیروهای بومی و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان شد و بیان کرد: بهره‌گیری از توان و تخصص نیروی انسانی جوان می‌تواند به رونق تولید و توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.

اتحاد مردم و مسئولان، زمینه‌ساز حل مشکلات اشتغال

وی اتحاد و همبستگی میان مردم و مسئولان را از عوامل مهم پیشرفت جامعه دانست و گفت: ارتباط صمیمانه، همکاری متقابل و تعامل سازنده میان مردم و مدیران می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع موانع اقتصادی و اشتغال باشد.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد و مقاومت ملت ایران در برابر دشواری‌ها و تهدیدها را شایسته قدردانی دانست.

افروز همچنین با محکوم کردن جنایات مستکبران و قدرت‌های سلطه‌گر، برای سلامتی و طول عمر باعزت رهبر انقلاب، سربلندی ملت ایران و موفقیت نیروهای مسلح کشور دعا کرد.

