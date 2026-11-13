https://mehrnews.com/x3dBqk ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲ کد مطلب 7009465 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲ کاروان عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا( س) در محلات محلات- در این ویدئو کاروان عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا( س) در محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 7009465 کپی شد مطالب مرتبط سیره فاطمه زهرا (س)؛ نسخهای عملی برای بحران تربیتی نسل کنونی جامعه دیباجی: حجاب میراث ماندگار حضرت زهرا(س) است حرکت دستههای عزاداری در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در خمین حضور مردم محلات در سوگ شهادت حضرت فاطمه (س) در شب ۲۵۷ حماسه برچسبها محلات شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) دسته عزاداری
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