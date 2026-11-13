به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه همدان ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به روایت مشهور شهادت آن حضرت در فاصله ۹۰ تا ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: با وجود اختلاف نقل‌ها درباره روز دقیق شهادت حضرت زهرا(س) اتفاق نظر قاطعی میان مورخان وجود دارد که حضرت زهرا (س) نخستین فرد از خاندان پیامبر (ص) بود که پس از رحلت ایشان به شهادت رسید.

وی به تبیین ماهیت مرگ در انسان‌های عادی و مقایسه آن با معصومان پرداخت و تصریح کرد: از نظر جسمانی معصومان (ع) نیز مانند سایر بشر دارای جسمی مادی هستند که درد، تب و آسیب را تجربه می‌کند اما تفاوت اصلی در باطن، ملکوت، حقیقت و چگونگی قبض روح آنها است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: همه انسان‌ها در هنگام مرگ مقهور و مجبر در برابر ملک‌الموت هستند و قبض روح آنها به صورت قبض روح و بدون اختیار انجام می‌شود به گونه‌ای که حتی ممکن است فرد پس از مرگ تا مدت‌ها متوجه فوت خود نباشد اما در مورد معصومان (ع)، ماجرا کاملا متفاوت است و اراده و اختیار مرگ در دست خود معصوم است و آنها مقهور عزرائیل نیستند بلکه مرگشان مشتاقانه و کریمانه است.

آیت الله شعبانی موثقی با استناد به خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) و نهج‌البلاغه امیرالمومنین (ع) بیان کرد: حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه هنگام توصیف رحلت پیامبر (ص) تعبیر «قبض رافت و قبض اختیار» را به کار می‌برند به این معنا که خداوند با اختیار کامل روح پیامبر را دریافت کرد.

وی با اشاره به روایات نقل شده در کتاب «دلائل الامامه» درباره شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: شبی که خداوند اراده کرد تا حضرت زهرا (س) را اکرام کند و جان مطهرشان را بگیرد، واقعیتی تلخ در جامعه اسلامی وجود داشت؛ جامعه‌ای که به امیرالمومنین علی (ع) پشت کرده، ولی حق را کنار گذاشته و دست او را بسته بود.

جامعه پشت کرده به ولایت لیاقت حضور حضرت زهرا (س) را نداشت

خطیب جمعه همدان با تاکید بر اینکه چنین جامعه‌ای ظرفیت و لیاقت حضور، همسایگی و حتی زیارت مزار صدیقه کبری (س) را نداشت، افزود: مقام حضرت زهرا (س) به قدری والاست که پیامبر اکرم (ص) در برابر دخت گرامی‌اش تمام‌قد برمی‌خاست، به استقبال ایشان می‌رفت و دست مبارکشان را می‌بوسید و جامعه‌ای که در برابر وصیت پیامبر (ص) سکوت کرد و برای مظلومیت زهرا (س) گریست اما به میدان حرکت و دفاع از حق نیامد، دیگر لیاقت بهره‌مندی از حضور آن بانوی بزرگ را نداشت.

آیت الله شعبانی موثقی در ادامه خاطرنشان کرد: اکرام معصومان (ع) به معنای رفتن به بهشت نیست چراکه بهشت مخلوق نور معصومان و خود آن‌ها بهشت آفرین هستند بلکه اکرام آنها بازگشت روح و رهایی از محدودیت‌های عالم طبیعت است.

وی به تشریح منظومه فکری آن حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه پرداخت و اظهار کرد: خطبه فدکیه صرفا یک سخنرانی در مسجد مدینه نبود بلکه منشوری جامع برای دعوت انسان‌های با بصیرت به حق طلبی، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری در برابر تحریف حقایق است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به پیشینه تاریخی غصب فدک گفت: فدک منطقه‌ای در فاصله ۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلومتری مدینه بود که پیامبر اکرم (ص) آن را به حضرت زهرا (س) تملیک کرده بودند اما حدود ۱۰ روز پس از رحلت پیامبر این ملک شخصی غصب و وکلای حضرت از آنجا اخراج شدند.

وی با تحلیل ساختار خطبه فدکیه بیان کرد: حضرت زهرا (س) در این خطبه ابتدا به مبانی توحید، نبوت، قرآن و فلسفه احکام پرداختند و سپس وارد تحولات اجتماعی و انحرافات امت شدند. این نشان می‌دهد که ریشه انحرافات سیاسی و اجتماعی در جامعه در انحرافات عقیدتی نهفته است؛ وقتی معارف الهی دچار تحریف شود، جامعه به سوی انحرافات سیاسی سوق می‌یابد.

آیت الله شعبانی موثقی در ادامه به سه رکن اساسی در منظومه فکری حضرت زهرا (س) پرداخت و با بیان اینکه عدالت باید بر محور حق باشد نه قدرت، تصریح کرد: در دنیای امروز استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مدعی هستند چون قدرت دارند، پس حق دارند به غزه حمله کنند و کودکان را به خاک و خون بکشند اما در منطق حضرت زهرا (س) حق تابع قدرت نیست. اگر عدالت در جامعه اجرا شود، امنیت فکری و اجتماعی ایجاد شده و ارزش‌های دینی توسعه می‌یابد.

اگر امام کنار گذاشته شود شیطان حکمروایی خواهد کرد

وی تاکید کرد: امامت و ولایت عامل اصلی انسجام جامعه و جلوگیری از تفرقه است و اگر امام کنار گذاشته شود، شیطان حکمروایی خواهد کرد. امروز نیز ولایت فقیه استمرار ولایت اولیای الهی است و نخبگان، مسئولان و مردم باید بر محور ولایت حرکت کنند تا دچار اختلاف نشوند.

امام جمعه همدان خاطرنشان کرد: مقابله با انحرافات تنها وظیفه نخبگان و مسئولان نیست. حضرت زهرا (س) در خطبه خود تمام جامعه را خطاب قرار دادند و از سکوت عمومی در برابر انحرافات گلایه کردند. همه آحاد مردم در قبال ایستادگی در برابر تحریف حقیقت مسئولیت دارند.

آیت‌الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به وضعیت بحرانی مردم غزه گفت: دیدن تصاویر کودکان مظلوم زیر آوارها و در سیلاب‌ها برای هر انسانی سخت است و باید برای نجات مسلمانان غزه دعا و تلاش کرد.

وی همچنین با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، خواستار توجه بیشتر مسئولان به تقویت کتابفروشی‌های دینی و انقلابی در استان شد.

خطیب جمعه همدان در ادامه به موضوع ناترازی گاز در کشور اشاره کرد و از مردم، مساجد و مراکز عمومی خواست با توجه به آسیب‌های وارده به برخی مراکز تامین گاز در جنوب، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند تا فصل سرما با کمترین مشکل سپری شود.