به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده رهبر انقلاب در استان البرز و امام جمعه شهر کرج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرج، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به حضور پیکرهای مطهر ۱۳ شهید گمنام در مصلی کرج، این شهدا را نماد عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران دانست و بر ضرورت پاسداشت پیام ایثار و مقاومت آنان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: شهدا با وجود سال‌ها دوری از خانه و خانواده، با فداکاری خود پیام بزرگی از استقامت و مردانگی برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند و هر یک از آنان چراغی برای روشن نگه داشتن مسیر عزت و استقلال هستند.

امام جمعه کرج در ادامه با تبیین ابعاد تربیتی سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، مکتب آن حضرت را الگویی جامع برای پرورش انسان‌های برخوردار از استحکام روحی و معنوی معرفی کرد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به مفهوم قدرت درونی انسان گفت: برخلاف قدرت‌های ظاهری که بر ثروت، موقعیت اجتماعی و توان جسمانی استوار هستند و با تغییر شرایط ممکن است از بین بروند، اقتدار حقیقی از درون انسان و بر پایه ارتباط با وحی و عقلانیت شکل می‌گیرد.

وی افزود: انسانی که از چنین پشتوانه‌ای برخوردار باشد، در برابر فشارهای بیرونی، کمبود همراهان و شدت دشمنی‌ها دچار تزلزل نمی‌شود و می‌تواند در مسیر اعتقادی خود استوار بماند.

امام جمعه کرج با بیان اینکه ظرفیت تربیتی مکتب حضرت زهرا(س) محدود به جامعه یا گروه خاصی نیست، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف الهی و زمینه‌سازی ظهور به انسان‌هایی نیاز دارد که از قدرت و استحکام درونی برخوردار باشند.

آیت الله حسینی همدانی نماز و بندگی را از عوامل اصلی تقویت شخصیت و اقتدار درونی انسان دانست و با اشاره به جایگاه نماز در سیره حضرت زهرا(س) گفت: کیفیت نماز در ابعاد مختلف زندگی انسان اثرگذار است و می‌تواند صفاتی همچون غرور، خودبینی، بخل، تکبر و تفاخر را از وجود انسان دور کند.

وی با اشاره به آسیب‌هایی مانند اضطراب، شتاب‌زدگی، بی‌تابی و ناتوانی در کنترل احساسات بیان کرد: توجه به نماز و ارتقای کیفیت آن، زمینه دستیابی به آرامش و استحکام شخصیت را فراهم می‌کند.

امام جمعه کرج با اشاره به تحولات اجتماعی ماه‌های گذشته در کشور اظهار کرد: نشانه‌های یک حرکت بزرگ الهی در جامعه ایران قابل مشاهده است؛ حرکتی که طی نزدیک به ۹ ماه توجه و تحسین جهانیان را برانگیخته و در مقابل، موجب خشم دشمنان شده است.

وی سبک شمردن نماز را از آسیب‌های جدی در مسیر بندگی برشمرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول به ترویج فرهنگ نماز شد.

آیت الله حسینی همدانی همچنین مدیریت زمان، اولویت‌بخشی به امور معنوی، دعا برای رفع سستی در عبادت و بهره‌گیری از روزه برای افزایش نشاط معنوی را از راهکارهای تقویت کیفیت نماز عنوان کرد.

هشدار نسبت به نفوذ جریان نفاق در جبهه مقاومت

امام جمعه کرج در بخش دیگری از خطبه‌ها با پرداختن به موضوع جریان نفاق، نسبت به شکل‌گیری تفکراتی که با ظاهری مذهبی به تضعیف روحیه مبارزه با ظلم منجر می‌شوند، هشدار داد.

وی با اشاره به برخی روایت‌ها درباره حسن بصری و تعبیر «سامری امت» درباره او، اظهار کرد: خطر سامری‌گری در دوره‌های مختلف تنها در دور کردن مردم از دین خلاصه نمی‌شود، بلکه گاهی افرادی با ظاهری دینی و مذهبی، جامعه را از مقابله با ظلم و ایستادگی در برابر ستمگران بازمی‌دارند.

آیت الله حسینی همدانی ترویج بی‌تفاوتی در برابر ظلم را از آسیب‌های جدی جبهه حق دانست و افزود: چنین تفکری با عادی‌سازی سازش و بازداشتن جامعه از مقاومت، زمینه تضعیف جبهه حق را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: برخی جریان‌ها با استفاده از شعارهای مذهبی، مواضع ظاهراً خیرخواهانه و ابزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کنند مردم را از مواجهه با جریان باطل بازدارند؛ در حالی که رفتار و عملکرد آنان در نهایت به تضعیف جبهه مقاومت منجر می‌شود.

امام جمعه کرج با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در جبهه حق تصریح کرد: انسجام و یکپارچگی برای دستیابی به پیروزی ضروری است و نباید مواضع دوگانه و سخنان به ظاهر خیرخواهانه موجب برهم خوردن این وحدت شود. هر فرد و جریانی باید نسبت خود را با جبهه حق و باطل به‌روشنی مشخص کند.

وی همچنین با انتقاد از رویکردهایی که به بهانه توسعه، پیشرفت و حفظ نظم، عدالت را به حاشیه می‌رانند، گفت: نمی‌توان با تکیه بر تفکر تکنوکراتی و استفاده ابزاری از دین و اخلاق، ساختارهای ناعادلانه را توجیه کرد یا به نام سازندگی از حقوق و رنج گروهی از مردم چشم‌پوشی کرد.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه با انتقاد از عملکرد مجامع بین‌المللی در مواجهه با جنایات رژیم صهیونیستی، نقش این نهادها را در جلوگیری از فجایع انسانی ناکارآمد دانست و بر ضرورت اقدام کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تأکید کرد.

وی با انتقاد از عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در شرایطی که این رژیم با ادبیاتی تحقیرآمیز درباره ملت‌های غیرعرب سخن می‌گوید، ارتباط و تلاش برای عادی‌سازی مناسبات با آن چه توجیهی دارد؟

امام جمعه کرج افزود: دولت‌های اسلامی و سران کشورهای عربی باید دست‌کم از منظر انسانی برای حمایت از مردم تحت ستم و جلوگیری از تداوم جنایات اقدام کنند.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در مسیر کمک‌رسانی مستقیم به مردم مظلوم منطقه، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی را برای کاهش رنج انسان‌های آسیب‌دیده ضروری دانست.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، خواستار افزایش جلوه‌های عزاداری و فضاسازی متناسب با این مناسبت در سطح شهر شد.

آیت الله حسینی همدانی با انتقاد از کم‌رنگ بودن نشانه‌های عزاداری در برخی معابر کرج گفت: فضای عمومی شهر باید متناسب با ایام فاطمیه باشد و این موضوع نباید صرفاً یک وظیفه اداری تلقی شود، بلکه باید از سر محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشاهده تعداد محدودی بنر عزاداری در مسیر محل تجمع تا مصلی کرج، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت گسترده‌تر شدن فضاسازی شهری تأکید کرد.

امام جمعه کرج مشارکت شهروندان و توزیع پرچم‌های عزاداری در محله‌ها و معابر را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تقویت حال‌وهوای فاطمیه در شهر برشمرد.

آیت الله حسینی همدانی همچنین با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س) و حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، بخش‌هایی از مصائب آن حضرت و اندوه امیرالمؤمنین علی(ع) پس از شهادت ایشان را یادآوری کرد.

وی با اشاره به واقعه کوچه و ماجرای درِ خانه حضرت زهرا(س)، از صبر و رنج امیرالمؤمنین(ع) در روزهای پایانی عمر آن حضرت سخن گفت و خطبه‌های خود را با ذکر مصائب دخت گرامی پیامبر(ص) و دعا برای حفظ دین، کشور، قرآن و ارزش‌های اسلامی به پایان رساند.