به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی‌نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر، با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: فاطمیه امسال با داغ و دلتنگی مردم برای رهبر شهید انقلاب همراه شده است و مردم با برگزاری مراسم عزاداری و برپایی سفره‌های فاطمی، یاد و نام ایشان را گرامی می‌دارند.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، زندگی آن بانوی بزرگ اسلام را الگویی روشن برای شناخت حق و دفاع از حقیقت دانست و افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) با تمام وجود در مسیر دفاع از حق ایستادگی کردند، حتی در شرایطی که بسیاری از افراد از این مسیر فاصله گرفته بودند.

امام جمعه رودسر با تأکید بر ضرورت بصیرت و شناخت صحیح مسائل روز تصریح کرد: نخستین وظیفه جامعه در شرایط حساس کنونی، شناخت درست مسائل و برخورداری از تحلیل صحیح است و پس از شناخت حق نیز باید با استقامت در این مسیر حرکت کرد و اجازه نداد حقیقت‌ها تحریف شوند.

فرهنگ کتابخوانی باید در خانواده‌ها نهادینه شود

ابراهیمی‌نوری در ادامه با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی و قدردانی از فعالان حوزه کتاب و کتابخانه‌ها، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و گفت: سرانه مطالعه در کشور مطلوب نیست و گسترش فضای مجازی موجب شده است مردم کمتر به سمت کتاب و مطالعه گرایش پیدا کنند.

وی با بیان اینکه کتاب باید به یکی از همراهان همیشگی زندگی تبدیل شود، افزود: خانواده‌ها می‌توانند با اختصاص زمانی مشخص برای مطالعه، به‌ویژه پیش از خواب، فرهنگ کتابخوانی را در میان فرزندان خود نهادینه کنند.

صیانت از دستاوردهای هسته‌ای مطالبه ملت ایران است

امام جمعه رودسر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انرژی هسته‌ای، بر ضرورت صیانت از دستاوردهای علمی و هسته‌ای کشور تأکید کرد و گفت: مسئولان و مردم باید در دفاع از حقوق ملت و حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی با اقتدار و هوشیاری عمل کنند.

وی با اشاره به درس‌های مکتب عاشورا و فاطمیه خاطرنشان کرد: فاطمیه و واقعه کربلا به ما آموختند که در مسیر دفاع از حق و خون‌خواهی شهدا نباید گرفتار فراموشی و سکوت شویم؛ مردم نیز مسیر حق را شناخته‌اند و از مطالبات خود دست نخواهند کشید.

ابراهیمی‌نوری با تأکید بر تداوم راه اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: مردم ایران در مسیر حق و حقیقت، همان خطی را دنبال می‌کنند که از مکتب فاطمی و اهل‌بیت(ع) آموخته‌اند و تا تحقق مطالبه خود برای انتقام رهبر شهید آرام نخواهند نشست.

ایران از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی نمی‌کند

امام جمعه رودسر با اشاره به موضوع غنی‌سازی اورانیوم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد از کشور خارج شود و حتی این احتمال وجود دارد که سطح غنی‌سازی به ۹۰ درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه جنگ علیه ایران معادلات جهانی را تغییر داده است، افزود: جنگ با ایران جهان را برای همیشه تغییر داد و جمهوری اسلامی هرگز به عقب بازنخواهد گشت.