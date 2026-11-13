به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اعوانی با اشاره به افزایش مصرف گاز در استان تهران و ثبت رقم بیش از ۹۸ میلیون مترمکعب طی چهارشنبه (۲۰ آبان)، بیان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دمای ساختمان‌های اداری باید روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود و سیستم‌های گرمایشی اداره‌ها نیز در روزهای تعطیل خاموش باشند.

وی افزود: به همین منظور، گشت‌های ویژه مدیریت مصرف گاز روز پنجشنبه (۲۱ آبان) با وجود تعطیلی اداره‌ها، از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید کردند که در جریان این پایش‌ها مشخص شد با وجود اخطارهای پیشین و نبود کارکنان، سیستم‌های گرمایشی برخی ساختمان‌ها همچنان روشن بوده و الزام‌های ابلاغی رعایت نشده است.

به گزارش وزارت نفت، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ادامه داد: بازرسان شرکت گاز پس از بازدیدهای سرزده و مشاهده تخلف، جریان گاز وزارت آموزش و پرورش، معاونت وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار ایران، شعبه ۱ سازمان تأمین اجتماعی، ساختمان بانک توسعه تعاون (وزارت تعاون) و پژوهشگاه فرهنگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را قطع کردند.

اعوانی با اشاره به شرایط تأمین انرژی کشور از شهروندان درخواست کرد امسال بیش از سال‌های گذشته مدیریت مصرف گاز را جدی بگیرند و با رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و پرهیز از مصارف غیرضروری، در پایداری شبکه گاز و تأمین گرمایش هم‌وطنان، به‌ویژه در مناطق سردسیر کشور، مشارکت کنند.