به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه بیست‌ودوم آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت جان‌سوز حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور عزاداران در مراسم سوگواری و عرض تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها)، به تبیین جلوه‌هایی از فرهنگ فاطمی و مسئولیت جامعه در پاسداری از این فرهنگ پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود، همگان را به رعایت تقوای الهی سفارش کرد و با اشاره به طولانی‌شدن خطبه نخست به دلیل مناسبت شهادت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)، از نمازگزاران عذرخواهی کرد و گفت: از همه برادران و خواهران عزیزی که به منظور عرض ارادت به ساحت ولایت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها)، برای دلداری و تسلیت خاطر فرزند برومند آن حضرت، امام هشتم(علیه‌السلام)، و فرزند شهید مظلومش، رهبر عزیز و مظلوم ما، مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی را سینه‌زنان و اشک‌ریزان، همچون سال‌های گذشته طی کردند و در این مکان حضور یافتند، تشکر می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: امیدوارم تمام اجر و پاداش این عزاداری ارزشمند از ساحت ولایت امام هشتم(علیه‌السلام) به همه شما اهدا خواهد شد.

علم‌الهدی در ادامه، با اشاره به محدودیت وقت برای خطبه دوم، به طرح پرسشی درباره نحوه دفاع حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در جریان هجوم به خانه ایشان پرداخت و اظهار کرد: جمعیتی به در خانه صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) هجوم آوردند و همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان کردیم، بنای آنان بر کشتن حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) بود و با قصد به شهادت رساندن ایشان تهاجم کردند.

وی ادامه داد: در جریان این تهاجم، امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) پشت در نرفتند و خود صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) پشت در آمدند. پرسش اینجاست که حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در برابر این تهاجم چگونه از خود دفاع کردند؟ عملیات دفاعی ایشان در برابر دشمن چه بود؟ آیا حضرت سلاحی در دست داشتند و با استفاده از قوه قهریه دفاع کردند؟ آیا جمعیتی در اختیار داشتند؟ اگر از شما بپرسند اقدام دفاعی صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) در برابر تهاجم دشمن چه بود، چه پاسخی خواهید داد؟

امام جمعه مشهد مقدس خاطرنشان کرد: حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در برابر تهاجم دشمن تنها یک اقدام دفاعی داشتند و آن، تلاش برای پوشاندن خود بود. هنگامی که بر اثر فشار جمعیت، در باز شد، حضرت خود را به سمت دیوار میان در و دیوار پناه دادند تا اندام ایشان در معرض دید نامحرم قرار نگیرد. حجاب و تلاش حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) برای پوشاندن خود، تنها اقدام دفاعی ایشان در برابر تهاجم دشمن بود. دشمن برای کشتن حضرت آمده بود و صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) آماده بودند که به شهادت برسند، اما در همان شرایط نیز نمی‌خواستند اندامشان در برابر نامحرم آشکار شود.

وی با بیان اینکه این اقدام دفاعی، عالی‌ترین نماد فرهنگی فرهنگ فاطمی در جامعه است، تصریح کرد: دشمن در کنار جنگ سختی که به راه انداخته، جنگ نرمی را نیز در داخل جامعه ما آغاز کرده است تا فرهنگ فاطمی را از بین ببرد. مسئله حجاب، همان اقدام دفاعی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) است که دشمن درصدد از بین بردن آن است تا جامعه ما را دچار استحاله فرهنگی کند.

علم‌الهدی با طرح این پرسش که علاقه‌مندان به حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در برابر این اقدام دشمن چه مسئولیتی دارند، گفت: شما که عاشق حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) و از دوستان ایشان هستید، چه اقدامی انجام می‌دهید؟ در برابر دشمنی که با جنگ نرم به میدان آمده تا جامعه ما را دچار استحاله فرهنگی کند و فرهنگ فاطمی را از ما بگیرد، چه عملی خواهید داشت؟

وی با اشاره به گسترش بی‌حجابی در جامعه بیان کرد: مسئله به جایی رسیده است که بی‌حجابی در کشور در حال تبدیل‌شدن به یک رسم است؛ موضوع تنها این نیست که فرد بی‌حجاب در جامعه با تخلف مواجه نشود، بلکه اصل حجاب در حال از بین رفتن است و بی‌حجابی در کشور گسترش پیدا می‌کند. فجایعی در زمینه عریانی، فسق و توسعه فرهنگ نابکار غربی در جامعه ما در حال وقوع است تا فرهنگ فاطمی تغییر کند. اکنون باید پرسید ما در برابر این وضعیت چه باید بکنیم؟

پوشش حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)؛ الگویی برای فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه، دومین اقدام حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) را حضور ایشان در مسجد برای ایراد خطبه فدکیه دانست و با اشاره به روایات نقل‌شده درباره چگونگی حضور آن حضرت در مسجد اظهار کرد: در منابع روایی، نقل‌های متعدد و متنوعی درباره خطبه فدکیه وجود دارد و حتی برخی بزرگان معتقدند روایت خطبه حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) از احادیث متبادر است؛ به‌گونه‌ای که هم محدثان عامه و اهل سنت و هم محدثان شیعه این خطبه را نقل کرده‌اند.

وی افزود: مرحوم طبرسی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) نیز در کتاب «الاحتجاج» این خطبه را از عبدالله بن محض نقل می‌کند. عبدالله محض درباره چگونگی حضور حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) برای ایراد خطبه، به وضعیت پوشش ایشان اشاره کرده و می‌گوید: «لاَثَتْ خِمَارَهَا عَلَی رَأْسِهَا»؛ یعنی حضرت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) خمار خود را بر سر قرار دادند.

آیت‌الله علم‌الهدی با توضیح درباره مفهوم خمار گفت: خمار، روسری معمولی نیست که تنها در کنار سر قرار گیرد. حتی امروز نیز در میان برخی زنان عشایر عرب، این نوع پوشش مرسوم است؛ خمار پوششی است که سر، صورت و گردن را می‌پوشاند و ادامه آن از پشت، کمر را نیز می‌پوشاند. چنین پوششی را خمار می‌نامند.

وی با اشاره به دستور قرآن کریم درباره پوشش زنان خاطرنشان کرد: قرآن کریم نیز درباره حجاب، دستورهایی دارد و در یک آیه از زنان می‌خواهد که حداقل پوشش خود را رعایت کنند و در آیه دیگر، با تعبیر «وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ» دستور می‌دهد که خمارهای خود را بر گریبان‌هایشان قرار دهند. اگر زنی چادر بر سر نمی‌کند، باید خمار خود را بر گریبان و سینه‌اش بیندازد تا این قسمت نیز پوشیده باشد.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: عبدالله محض نقل می‌کند که حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) با چنین خماری خود را پوشاندند و «وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا»؛ یعنی چادر گشاد و بزرگی بر سر انداختند. همچنین «وَأَقْبَلَتْ فِی لُمَّةٍ مِنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا»؛ به همراه تعدادی از دختران و زنان بنی‌هاشم به راه افتادند.

وی با اشاره به توصیف نحوه راه‌رفتن حضرت در این روایت گفت: «تَطَأُ ذُیُولَهَا»؛ دامن و قسمت انتهایی چادر حضرت به زیر پای ایشان کشیده می‌شد و روی زمین امتداد داشت. همچنین «مَشْیَتُهَا مَشْیَةَ رَسُولِ اللَّهِ»؛ راه‌رفتن ایشان همانند راه‌رفتن پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه این شیوه پوشش، جلوه‌ای از فرهنگ فاطمی در عرصه اجتماعی است، تصریح کرد: فرهنگ فاطمی به این معنا نیست که زن از عرصه‌های اجتماعی کنار گذاشته شود؛ بلکه زن باید در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی فعالیت داشته باشد و در عرصه‌های جهادی، مقاومتی و مبارزاتی نیز نقش‌آفرینی کند، اما اصل در تمام این فعالیت‌ها، حفظ حجاب است.

وی افزود: صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) در یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های مجاهدت و مقاومت خود، یعنی حضور برای ایراد خطبه فدکیه، این نوع پوشش را رعایت کردند؛ خمار بر سر انداختند، چادر را به خود پیچیدند و چادری برگزیدند که آن‌قدر بلند بود که زیر پای ایشان کشیده می‌شد. حتی تعدادی از زنان و خویشاوندان خود را نیز همراه کردند تا هنگام سخن‌گفتن حضرت، شخصیت ایشان در برابر نامحرمان به‌سادگی قابل تشخیص نباشد و مشخص نباشد چه کسی در حال سخن‌گفتن است. صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) با همین کیفیت و پوشش، برای ایراد خطبه فدکیه در مسجد حاضر شدند.

ضرورت پاسداری از فرهنگ فاطمی در برابر استحاله فرهنگی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه اظهار کرد: برادران و خواهران، واقعاً فاصله‌ای که وضعیت امروز شهر و کشور ما از نظر فرهنگی با فرهنگ فاطمی پیدا کرده است، چقدر است و ما در برابر این وضعیت چه باید بکنیم؟

وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید و مظلوم انقلاب درباره وظیفه دستگاه‌های حکومتی در قبال مسئله حجاب گفت: مقام معظم رهبری، شهید مظلوم ما، در فرمایشات خود درباره این مسئله، برای حکومت تعیین وظیفه کردند و فرمودند: چون بی‌حجابی بی‌قانونی است و مخالفت با قانون به شمار می‌رود، دستگاه‌های حکومتی وظیفه دارند با بی‌حجابی مبارزه کنند و جلوی آن را بگیرند. ایشان به‌صراحت این موضوع را بیان کردند.

آیت‌الله علم‌الهدی با خطاب قرار دادن نمازگزاران و اشاره به مقاومت مردم در برابر آمریکا افزود: مگر شما مردم نیستید که اکنون حدود پنج، شش یا هفت ماه است در برابر آمریکا مقاومت می‌کنید؟ با همین روحیه مقاومت، در مسئله حجاب نیز مقاومت کنید.

وی در ادامه، با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره نحوه تذکر حجاب و نگرانی از برهم‌خوردن وحدت جامعه گفت: اینکه گفته می‌شود با تذکر حجاب، وحدت جامعه به هم می‌خورد، درست نیست. مگر ما چگونه می‌خواهیم تذکر بدهیم؟ مگر می‌گوییم برای مسئله حجاب دعوا و درگیری راه بیندازید که وحدت را به هم‌ می‌زند؟

امام جمعه مشهد مقدس با نقل خاطره‌ای از یکی از افراد حاضر در تجمعات مردمی اظهار کرد: یکی از عزیزان ما در این تجمعات، حدود دو یا سه ماه پیش به من گفت: از ابتدا تا امروز که در تجمعات حضور داشته‌ایم، ده نفر از دختران و زنان بی‌حجاب را باحجاب کردیم، همه خواهران باید همین روش را دنبال کنند.

وی ادامه داد: مگر قرار است با رفتار خود کاری کنیم که وحدت جامعه به هم بخورد؟ مگر بناست بجنگیم و وحدت را برهم بزنیم؟ ما بنا داریم راه فاطمه(سلام‌الله‌علیها) را دنبال کنیم و فرهنگ فاطمی را اجرا کنیم. بنا داریم به این خانم بگوییم: خانم، مگر حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) این‌گونه نبودند؟ حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) غیر از این بودند؟ باید کاری کنیم که او نیز مانند حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) به این حقیقت توجه کند؛ نه اینکه با رفتار خود موجب برهم‌خوردن وحدت شویم.

مسئولیت همگانی در دفاع از حجاب و مقابله با جنگ نرم دشمن

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر مسئولیت همگانی در پاسداری از فرهنگ فاطمی خاطرنشان کرد: برادران و خواهران، اگر ما بخواهیم کوچک‌ترین کوتاهی در این زمینه داشته باشیم، چه کسانی که در این مملکت مأموریت و مسئولیت حکومتی دارند و قدرت و امکانات در اختیارشان است و در انجام وظیفه کوتاهی می‌کنند و چه من و شما که در حد ظرفیت و توان خود مسئولیت داریم، در برابر حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) چه پاسخی خواهیم داشت؟

وی افزود: حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) همان بانویی هستند که در نخستین رویارویی با دشمن، در حالی که در خانه خود بودند، در را به روی دشمن بستند تا اندامشان در معرض دید نامحرمان قرار نگیرد. اکنون ما در برابر چنین بانویی و چنین فرهنگی چه پاسخی خواهیم داشت، اگر اجازه دهیم جامعه‌ای که متعلق به حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) است و مردمی که دلداده ایشان هستند، به دست دشمن دچار استحاله فرهنگی شوند؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: دشمن در کنار جنگ سخت، جنگ نرم را نیز در داخل کشور به راه انداخته است تا از درون، کشور را تصرف کند و بر آن مسلط شود. در شرایطی که رزمندگان ما در جبهه مشغول جنگ هستند، دشمن می‌خواهد از داخل، همه‌چیز را از ما بگیرد و با تسلط فرهنگی، جامعه را از هویت فاطمی خود دور کند.

آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی در پاسداری از فرهنگ فاطمی اظهار کرد: من و شما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم؛ در این صورت، عوامل حکومت نیز همراه خواهند شد. هنگامی که مسئولان ببینند شما چگونه در تجمعات حضور پیدا کرده‌اید و پای مقاومت ایستاده‌اید و رزمندگان شما نیز با شهامت پیشروی کرده‌اند، اگر در عرصه حجاب نیز وارد میدان شوید، ایستادگی کنید و بر موضع خود پافشاری داشته باشید، طبیعی است که عوامل حکومت نیز با شما همراه خواهند شد.

وی افزود: بنابراین، نباید در این زمینه کوتاهی کنیم؛ زیرا اگر کوتاهی کنیم، در برابر صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) بدهکار خواهیم شد و در برابر پهلوی شکسته حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) پاسخی نخواهیم داشت. اگر ما در میدان نایستیم و اجازه دهیم دشمن فرهنگ فاطمی را در کشور ما دچار استحاله کند، چه پاسخی در پیشگاه آن حضرت خواهیم داشت؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در پایان خطبه‌های نماز جمعه، با قرائت دعای پایانی، از درگاه خداوند متعال خواستار توفیق خدمتگزاری، مقاومت، ایستادگی و مجاهدت در راه تثبیت فرهنگ ولایی اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) برای همگان شد.

وی در ادامه دعا کرد: خدایا، به عزت اولیای خود، توفیق خدمتگزاری، مقاومت، ایستادگی و مجاهدت در راه تثبیت فرهنگ ولایی اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) را به همه ما کرامت بفرما.

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین از خداوند متعال مسئلت کرد: نقطه کمال عزت اسلام و مسلمین و نقطه فرج و ظهور مولایمان، بقیةالله(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) را تعجیل بفرما؛ بر ارواح مطهر شهدا، روح مطهر امام بزرگوار ما و روح مطهر امام شهید و مظلوم ما، به برکت این اشک‌ها، عشق‌ها و پایمردی‌های مردم در پای ستون و خیمه این نظام، خشنودی و رضایت عنایت بفرما؛ دشمنان ناپاک ما را در جبهه‌های کفر، نفاق و استکبار، ذلیل، نابود و ریشه‌کن بگردان و محور حاکمیت دین و ولایت در جامعه ما، مقام معظم رهبری را منصور و موفق بفرما.

وی در پایان با قرائت آیات پایانی سوره نصر، خطبه‌های نماز جمعه را به پایان رساند.