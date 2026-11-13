به گزارش خبرنگار، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: سیره و شخصیت صدیقه کبری(س) باید در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و جامعه در اخلاق، رفتار، قلم و ادب، از فرهنگ فاطمی بهره‌مند شود.

وی افزود: شکل‌گیری شخصیت نسل آینده تا حد زیادی به عملکرد خانواده و کیفیت روابط میان اعضای آن وابسته است و صیانت از این نهاد در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تقویت پیوندهای عاطفی، مسئولیت‌پذیری والدین در تربیت فرزندان و توجه به نیازهای روحی و تربیتی نسل جوان می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر باشد.

امام جمعه اراک با اشاره به برخی چالش‌های فرهنگی جوامع غربی ادامه داد: در تحلیل‌های مطرح‌شده از سوی نویسندگان غربی، تضعیف بنیان خانواده و فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی و معنوی از جمله مسائل اساسی این جوامع عنوان شده است؛ موضوعی که اهمیت پاسداشت نهاد خانواده و تقویت هویت اخلاقی و دینی جامعه را بیش از پیش آشکار می‌کند.

سبک زندگی فاطمی؛ الگویی برای تربیت نسل آینده

وی با تأکید بر نقش بانوان و دختران در ترویج معارف اسلامی افزود: دختران جامعه باید با تأسی به حضرت زهرا(س)، ضمن بهره‌گیری از معارف دینی، در انتقال این آموزه‌ها به نسل‌های آینده و جامعه بشری نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: تقوا اساس استحکام جامعه دینی و ستون فقرات آن است و رعایت این اصل در تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی، مسیر موفقیت و دوری از خسارت را هموار می‌کند.

فرهنگ ایثار و مقاومت با یاد شهدا زنده می‌ماند

آیت الله دری نجف‌آبادی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان با ایام فاطمیه تصریح کرد: حضور و تشییع این کبوتران خونین‌بال در نقاط مختلف کشور، یادآور استمرار فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و حوادث رخ‌داده در لبنان، غزه، فلسطین و یمن گفت: یاد و خاطره شهدای این حوادث، شهدای جبهه مقاومت و رزمندگان مدافع امنیت در خلیج فارس و دریای عمان باید همواره زنده نگه داشته شود.

خطیب جمعه اراک با تأکید بر استمرار روحیه ایستادگی در جامعه افزود: حضور و همراهی مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از نظام و ارزش‌های کشور، بیانگر پایبندی آنان به آرمان‌های شهدا و فرهنگ مقاومت است.

وی تصریح کرد: ملت ایران در مکتب ایثار، مقاومت و معارف اسلامی پرورش یافته و همین پشتوانه فکری و اعتقادی، زمینه‌ساز ایستادگی در برابر دشمنان و ناکامی آنان شده است.

کتابخانه بزرگ استان مرکزی به‌زودی افتتاح می‌شود

آیت الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گفت: کتاب و کتابخوانی از ارکان مهم رشد فکری و فرهنگی جامعه است و توسعه زیرساخت‌های مطالعاتی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و تربیت نسل فرهیخته داشته باشد.

وی از افتتاح کتابخانه بزرگ استان مرکزی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این مجموعه در نزدیکی مصلای بیت‌المقدس اراک قرار دارد و با برخورداری از منابع غنی و ظرفیت‌های مطالعاتی، به‌عنوان گنجینه‌ای ارزشمند در اختیار نسل‌های آینده قرار خواهد گرفت.