به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: صداقت از بالاترین مراتب ایمان است و انسان صادق از الطاف و عنایات الهی بهره‌مند می‌شود. کسی که در همه مراحل زندگی بر مدار صدق و راستی حرکت کند، به مقام صدیقین می‌رسد و حضرت فاطمه زهرا(س) نمونه برجسته این ویژگی است.

وی با بیان اینکه دو صفت «صدیقه» و «شهیده» در میان اوصاف حضرت زهرا(س) جایگاه ویژه‌ای دارد، افزود: مهم‌ترین درس مکتب فاطمی، مسئولیت‌پذیری و احساس تکلیف در برابر حق است.

امام جمعه دشتی با اشاره به شرایط دشوار زندگی حضرت زهرا(س) تصریح کرد: ایشان با وجود غربت، تنهایی، سوگواری و جراحت، از مسئولیت خود در دفاع از حق دست نکشیدند و برای انجام تکلیف قیام کردند؛ این سیره نشان می‌دهد که دشواری‌ها نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن مسئولیت باشد.

زاهددوست با اشاره به ضرورت پاسداشت ارزش‌های دینی در شرایط کنونی گفت: جهاد امروز در عرصه‌های مختلف، از جمله حضور مسئولانه در صحنه، صیانت از حجاب و حفظ حیا و عفت فاطمی معنا پیدا می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۲۴ آبان، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، کتاب را چراغ دانایی و از سرمایه‌های مهم تعالی فرهنگی جامعه دانست و گفت: کتابخانه‌ها پایگاه پرورش اندیشه و آگاهی هستند و جامعه‌ای که با کتاب انس داشته باشد، در برابر جهل، تحجر و آسیب‌های فرهنگی از مقاومت بیشتری برخوردار خواهد بود.

زاهددوست ترویج مطالعه را نیازمند تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی دانست و تأکید کرد: کتابخوانی باید در خانواده‌ها، مساجد و مدارس جایگاه ثابتی پیدا کند. همچنین تلاش کتابداران در توسعه فرهنگ مطالعه شایسته قدردانی است.

جنایت علیه مردم غزه و لبنان محکوم است

امام جمعه دشتی با ابراز نگرانی از وضعیت آوارگان غزه و لبنان در آستانه فصل بارندگی و سرما اظهار کرد: شرایط زندگی آوارگان در این مناطق بحرانی‌تر شده و رژیم صهیونیستی حتی مانع ورود سرپناه‌های ابتدایی و امکانات اولیه برای این مردم مظلوم می‌شود.

وی با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی در برابر این جنایات افزود: جهان هر روز شاهد شهادت کودکان و سالمندان بی‌گناه است، اما بسیاری از مدعیان حمایت از حقوق بشر در برابر این فجایع سکوت کرده‌اند.

زاهددوست تأکید کرد: خون کودکان مظلوم غزه و لبنان ریشه‌های مقاومت را مستحکم‌تر می‌کند و ملت‌های آزاده جهان در برابر این حجم از ظلم و جنایت سر فرود نخواهند آورد؛ فریاد حمایت از مظلومان تا پایان یافتن ظلم و استکبار خاموش نخواهد شد.

خدمت بی‌منت به مردم، پیام شهدا به مسئولان است

وی با قدردانی از حضور مردم قدرشناس شهرستان دشتی در آیین استقبال، تشییع و بدرقه پیکر مطهر شهید گمنام و همچنین تلاش سپاه و خادمان شهدا گفت: نباید اجازه دهیم خون شهدا هدر برود و ضروری است پیام و آرمان آنان در رفتار و عملکرد مسئولان و مردم تداوم داشته باشد.

امام جمعه دشتی خدمت جهادی و بی‌منت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه را از مهم‌ترین پیام‌های شهدا به مسئولان دانست و افزود: ایستادگی در صحنه، دفاع از ولایت، پایبندی به حیا و عفت و پاسداری از حجاب نیز از انتظارات و پیام‌های شهدا به مردم است.

زاهددوست هشدار داد: مبادا با غفلت، کم‌کاری و بی‌تفاوتی در برابر مشکلات، در پیشگاه شهدا و خانواده‌های معظم آنان شرمنده شویم.

وی خاطرنشان کرد: عهد ما با خون پاک شهدا، ایستادگی تا پای جان در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت است و در برابر دشمنان و فتنه‌ها عقب‌نشینی نخواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم پرچم پرافتخار شهدا بر زمین بماند.

لزوم رسیدگی به کمبود سهمیه آرد نانوایی‌ها

امام جمعه دشتی در پایان به مشکلات مربوط به تأمین آرد در برخی مناطق شهرستان اشاره کرد و گفت: کمبود و ناکافی بودن سهمیه آرد بعضی نانوایی‌ها، موجب نارضایتی مردم و دشواری در تأمین نان مورد نیاز خانواده‌ها شده است.

وی از مسئولان مربوطه خواست با بررسی دقیق میزان سهمیه‌ها و نظارت مستمر بر روند توزیع آرد، برای رفع این مشکل اقدام کنند.

زاهددوست همچنین تأمین منظم و کافی آرد برای روستاهای فاقد نانوایی را ضروری دانست و تأکید کرد: سهمیه آرد خانوارهای این مناطق باید متناسب با جمعیت روستا تعیین و به‌صورت منظم توزیع شود تا ساکنان روستاها نیز برای تأمین نان مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.