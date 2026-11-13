https://mehrnews.com/x3dBr3 ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ کد مطلب 7009500 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ حرکت دستههای عزاداری در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در خمین اراک- در این ویدئو حرکت دستههای عزاداری در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 7009500 کپی شد مطالب مرتبط تشییع ۱۰ شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در اراک کاروان عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا( س) در محلات دسته عزاداری ساوجی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) سیره فاطمه زهرا (س)؛ نسخهای عملی برای بحران تربیتی نسل کنونی جامعه دسته عزاداری مردم محلات در شب شام غریبان حضرت زهرا و تشییع نمادین برچسبها شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خمین دسته عزاداری
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