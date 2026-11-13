به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد طباطبایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراب، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اطاعت از فرمان‌های خداوند و پرهیز از گناه، به تبیین جایگاه مودت اهل‌بیت (ع) در معارف اسلامی پرداخت.

امام جمعه سراب با اشاره به آیه شریفه «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ» اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) در برابر تحمل دشواری‌های رسالت و ابلاغ پیام الهی، هیچ پاداشی از مردم درخواست نکردند، جز مودت و محبت نسبت به نزدیکان و اهل‌بیت خود.

وی با بیان اینکه مودت اهل‌بیت (ع) به معنای صرفاً دوست داشتن قلبی نیست، افزود: این محبت باید انسان را به خاندان پیامبر (ص) نزدیک کند، در مسیر آنان قرار دهد و زمینه پیروی از سیره و آموزه‌هایشان را فراهم سازد.

طباطبایی با اشاره به تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیامبران الهی و امامان معصوم (ع) برای هدایت بشر، خاطرنشان کرد: انبیاء و ائمه اطهار (ع) در طول زندگی خود، سختی‌ها، مصیبت‌ها و مرارت‌های فراوانی را تحمل کردند تا انسان‌ها به مسیر صحیح هدایت شوند و از انحرافات اخلاقی و معنوی فاصله بگیرند.

پیامبران و امامان؛ طبیبان سیار بیماری‌های روحی بشر

خطیب جمعه سراب با توصیف پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) به عنوان طبیبان سیار، رسالت آنان را درمان بیماری‌های روحی و اخلاقی انسان‌ها و هدایت جامعه به سوی سعادت دانست.

وی بیان کرد: پیامبران و امامان معصوم (ع) در تمام عمر مبارک خود از هدایت امت غافل نبودند و حتی در سخت‌ترین شرایط، دغدغه سرنوشت دنیوی و اخروی مردم را داشتند.

امام جمعه سراب با اشاره به اهتمام اهل‌بیت (ع) به نجات انسان‌ها، این مجاهدت‌ها را مسئولیتی دانست که در برابر آن، مردم باید قدردان خاندان پیامبر (ص) باشند و با شناخت و عمل به معارف آنان، مسیر هدایت را دنبال کنند.

انفاق لباس عروسی حضرت زهرا (س)؛ جلوه‌ای از ایثار و محبت

طباطبایی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه، با بیان روایتی از زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جلوه‌های عملی ایثار و بخشندگی در سیره آن بانوی بزرگ اسلام پرداخت.

وی با اشاره به روایت انفاق لباس عروسی حضرت زهرا (س) توضیح داد: در شب ازدواج ایشان، هنگامی که در جایگاه عبادت مشغول مناجات بودند، مستمندی برای دریافت لباس به حضورشان آمد.

به گفته امام جمعه سراب، حضرت زهرا (س) دو لباس در اختیار داشتند؛ یکی لباس تازه‌ای که برای مراسم عروسی تهیه شده بود و دیگری لباسی قدیمی و وصله‌دار. با وجود اینکه لباس نو را برای مراسم ازدواج خود آماده کرده بودند، آن را به مستمند بخشیدند.

طباطبایی با اشاره به دیدار پیامبر اکرم (ص) با حضرت زهرا (س) در صبح روز بعد، اظهار کرد: پیامبر (ص) از دختر خود پرسیدند چرا لباس تازه را نپوشیده است و حضرت زهرا (س) در پاسخ، به آیه شریفه «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» اشاره کردند و توضیح دادند که محبوب‌ترین دارایی خود را در راه خدا انفاق کرده‌اند.

وی این اقدام را نمونه‌ای از عمق ایمان، ایثار و توجه حضرت زهرا (س) به نیازمندان دانست و گفت: آن حضرت با بخشیدن لباس محبوب خود، نشان دادند که انفاق حقیقی زمانی تحقق می‌یابد که انسان از آنچه دوست دارد، در راه خدا بگذرد.

رحمت الهی برای دوستداران اهل‌بیت (ع)

امام جمعه سراب در ادامه، به بخش دیگری از روایت مربوط به حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: پس از این ایثار، پیامبر اکرم (ص) از بخشندگی و رفتار دختر خود خشنود شدند و جبرئیل امین با ابلاغ سلام الهی، پارچه‌ای از حریر بهشتی را آورد که آیه «کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَیٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَه» بر آن نوشته شده بود.

وی با بیان اینکه در این روایت، جبرئیل از رحمت و بخشش الهی نسبت به دوستداران اهل‌بیت (ع) سخن می‌گوید، خاطرنشان کرد: محبت به حضرت زهرا (س)، امیرالمؤمنین علی (ع) و فرزندان ایشان، در کنار ایمان و پیروی از مسیر اهل‌بیت (ع)، زمینه بهره‌مندی از رحمت و مغفرت الهی را فراهم می‌کند.

طباطبایی همچنین به دعای حضرت زهرا (س) برای امت پیامبر اشاره کرد و گفت: آن حضرت حتی در واپسین لحظات زندگی خود، به فکر امت اسلامی بودند و از خداوند طلب مغفرت و بخشش برای آنان می‌کردند؛ موضوعی که بیانگر عمق محبت و دلسوزی خاندان پیامبر (ص) نسبت به مردم است.

محبت اهل‌بیت (ع) باید در زندگی عملی شود

خطیب جمعه سراب با تأکید بر ضرورت پیروی عملی از سیره اهل‌بیت (ع)، تصریح کرد: محبت به خاندان پیامبر (ص) نباید تنها در گفتار و احساسات باقی بماند، بلکه باید در رفتار فردی، مناسبات خانوادگی و حضور اجتماعی انسان نمود پیدا کند.

وی با اشاره به سبک زندگی حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع)، خواستار توجه بیشتر به آموزه‌های اخلاقی، معنوی و رفتاری این خاندان شد و اظهار کرد: شناخت حقیقی اهل‌بیت (ع) و بهره‌مندی از شفاعت آنان در قیامت، با پیروی از فرامین الهی و عمل به سیره پاک و ساده آنان ارتباط دارد.

طباطبایی با یادآوری مجاهدت‌های پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر هدایت امت، بر ضرورت قدردانی عملی از این تلاش‌ها تأکید کرد و از نمازگزاران خواست زندگی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که در روز قیامت، در برابر خاندان پیامبر (ص) شرمنده نباشند.