به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های نمازجمعه این هفته بردسکن ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از هیئت‌های مذهبی برای برگزاری مجالس عزاداری قدردانی کرد و با انتقاد از کم‌رنگ بودن دسته‌های عزاداری در روز شهادت، خواستار توجه بیشتر دستگاه های متولی به برگزاری باشکوه مراسم فاطمیه شد.

امام جمعه بردسکن با اشاره به تقابل همیشگی جریان حق و باطل، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، ترویج فرهنگ مطالعه را از موضوعات مغفول‌مانده دانست.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از جوانان و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: دولت باید در جبهه اقتصادی از مدیران متخصص، آگاه و توانمند استفاده کند، چراکه همان‌گونه که توان دفاعی کشور مرهون آمادگی و توان رزمی رزمندگان است، عبور از مشکلات اقتصادی نیز به مدیریت صحیح و استفاده از نیروهای کارآمد نیاز دارد.