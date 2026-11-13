به گزارش خبرنگار مهر از فریدن، حجت‌الاسلام سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به وضعیت دشوار مردم و کودکان لبنان در پی بارش‌های اخیر و درگیری‌های مستمر، از عدم توجه به شرایط انسانی در جریان مذاکرات انتقاد کرد.

وی با اشاره به ریشه‌های جنگ در منطقه اظهارکرد : لبنان به خاطر ایران وارد جنگ شد، اما کسانی که بر سر میز مذاکره نشستند، شرایط دشوار مردم لبنان را مد نظر قرار ندادند. انتظار می‌رفت با انجام مذاکرات، تنش‌ها در جبهه مقاومت پایان یابد، اما همچنان شاهد از دست رفتن جان عزیزان در لبنان هستیم.

امام جمعه فریدن با تأکید بر ضرورت خشم عمومی نسبت به اقدامات دشمن، خواستار افزایش مطالبه‌گری در تجمعات شبانه شد و افزود: باید در تجمعات شبانه مطالبه‌گری بسیار جدی‌تری صورت گیرد تا پرچم انتقام بلند شود.

حجت‌الاسلام ابطحی همچنین با استناد به رهنمودهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم انقلاب، در مورد ضرورت پاسخگویی به دشمن، تصریح کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند که در برابر اقدامات دشمن، پاسخ باید فوری باشد. اگر کوچکترین حرکتی از سوی آمریکا صورت گیرد، کشورهای حامی این رژیم از جمله انگلستان و آلمان نیز باید پاسخگو باشند.