به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت پایبندی مسئولان به مبانی شرعی و آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران با ایستادگی و مقاومت خود حماسه‌ای تاریخی رقم زدند و انتظار دارند مسئولان نیز در گفتار، رفتار، مذاکرات و عملکرد خود متناسب با جایگاه نظام اسلامی عمل کنند.

وی با قدردانی از ایستادگی، صبر و مقاومت ملت ایران در برابر دشواری‌ها افزود: مردم غیور و قهرمان کشور با پایداری خود، اقدامی تاریخی رقم زدند؛ البته در بخش‌هایی از جامعه و حتی در میان برخی افرادی که در دستگاه‌های اجرایی کشور مشغول فعالیت هستند، ممکن است کسانی وجود داشته باشند که به مسائل انحرافی و بی‌اساس توجه کنند یا دل‌بستگی‌هایی به بیگانگان داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه با تشریح تفاوت مبانی نظام ولایت فقیه با حکومت‌های طاغوتی تصریح کرد: در دوران حکومت طاغوت، افراد متدین و خداترس برای پذیرش مسئولیت در دستگاه‌های دولتی با این پرسش مواجه بودند که آیا حاکم جور از نظر شرعی اجازه تصرف در اموال و حقوق مردم را دارد یا خیر؛ اما در نظام اسلامی، مشروعیت تصرف در اموال عمومی و اعمال اختیارات حکومتی باید بر اساس موازین شرعی و اذن ولی‌فقیه باشد.

فاطمی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری را در همین چارچوب ارزیابی کرد و گفت: در نظام ولایت فقیه، حتی رئیس‌جمهور نیز برای برخورداری از مشروعیت شرعی در اعمال اختیارات خود نیازمند تنفیذ ولی‌فقیه است و مشروعیت مسئولیت‌ها و فعالیت‌های کارگزاران نظام در سطوح مختلف، در نهایت به جایگاه ولایت و امامت بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلابی که ملت ایران بنیان گذاشته‌اند، مسیر خود را ادامه خواهد داد و به سوی پیروزی نهایی و قله‌ای که شهیدان ترسیم کرده‌اند، حرکت می‌کند. وظیفه همه ماست که در این مسیر همراه و همگام باشیم؛ چراکه راه پیامبران و اولیای الهی متوقف نخواهد شد و همان‌گونه که پس از تاریکی شب، روشنایی فرا می‌رسد، دوران سختی‌ها و فراز و نشیب‌ها نیز پایان خواهد یافت.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به ماندگاری حق و ارزش‌های الهی بیان کرد: جهان بر اساس حکمت و تدبیر آفریدگار شکل گرفته است و مسیرهای بیهوده و نادرستی که برخی کشورهای غربی دنبال می‌کنند، نمی‌تواند ماندگار باشد. آنچه برای انسان‌ها و جامعه بشری سودمند است، باقی خواهد ماند و حق، فضیلت و ارزش‌های الهی همواره پایدار هستند.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به جایگاه و ماهیت نظام اسلامی اظهار کرد: انتظار مردم از کارگزاران جمهوری اسلامی این است که متناسب با شأن و جایگاه این نظام رفتار کنند؛ سیاستمداران جمهوری اسلامی با سیاستمداران سایر نظام‌های سیاسی تفاوت دارند و مسئولیت آنان در چارچوب دولت اسلامی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه تعریف می‌شود.

وی افزود: در موضوعاتی همچون تعاملات خارجی، مذاکرات، صیانت از میراث ارزشمند انقلاب اسلامی، مواضع و اظهارنظرها و همچنین عملکرد اجرایی مسئولان، انتظارات مردم بسیار بالاست و مسئولان باید به این مطالبات توجه جدی داشته باشند؛ چراکه ملت ایران با حمایت و همراهی خود، پایبندی‌شان را به این مسیر و آرمان‌ها نشان داده‌اند.