به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد معلی در نماز جمعه شهرستان تربت حیدریه با قدردانی از ایستادگی حدود ۲۵۸ شب مردم، این حضور را پشتوانه مدیریت جنگ و مقاومت دانست و اظهار کرد: به برکت این ایستادگی، آمریکا و سرزمین‌های اشغالی در وضعیت استیصال قرار گرفته‌اند و اقبال مردم از کسانی که به دنبال تغییر رژیم بودند، برگشته است.

امام جمعه تربت حیدریه از مردم خواست حضور در خیابان‌ها و تجمعات شبانه را ترک نکنند و با لباس گرم و شال‌گردن، حتی در سرما، در صحنه حاضر باشند و آن را به بهانه کار گل زعفران تعطیل نکنند، چراکه این حضور واجب شرعی است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اسفبار مردم غزه و ادامه محاصره، از بیانیه جنبش مقاومت اسلامی حماس برای حمایت از مردم مظلوم غزه از روز جمعه تا یکشنبه ۲۴ آبان خبر داد و از سخنرانان، مداحان و ائمه جماعات خواست مردم را نسبت به وضعیت غزه روشن کنند و آنان را به دعا برای مردم غزه تشویق کنند.

معلمی با اشاره به مطالبات مردم منطقه از مسئولان، بر لزوم عمل به وعده‌ها تاکید کرد و افزود: مسئولان گاهی در سفرها یا مراجعه مردم به ادارات، وعده‌هایی می‌دهند که باید پیش از دادن وعده، همه جوانب زمانی، بودجه و اعتبار آن را بسنجند و پس از قول دادن، به وعده خود عمل کنند.

امام جمعه تربت حیدریه عمل به وعده‌ها را سرمایه اجتماعی مسئولان و عامل افزایش اعتماد مردم به نظام، انقلاب و رهبری دانست و گفت: بی‌توجهی به وعده‌ها موجب دلسردی مردم می‌شود و این دلسردی از اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گناهی نابخشودنی است.