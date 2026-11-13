به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فومن با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا باید در کلام، نگاه، گوش، رفتار و اندیشه انسان جاری باشد و همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را دربرگیرد.

وی با اشاره به برگزاری گسترده مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در فومن افزود: برگزاری مجالس فاطمی، محافل مذهبی و مراسم خانگی از برکات جامعه دینی است و باید خداوند را شاکر باشیم که عطر و بوی فرهنگ فاطمی در این شهر بیش از گذشته گسترش یافته است.

عزاداری فاطمی باید مسئولیت‌آفرین باشد

امام جمعه فومن با اشاره به جای خالی رهبر شهید انقلاب در مراسم عزاداری امسال حضرت زهرا(س) گفت: یکی از صاحبان اصلی مجالس فاطمی که امسال جای خالی ایشان احساس شد، رهبر شهید ما بودند که به فرموده خودشان، هر سال رزق معنوی سالانه خود را از محفل حضرت زهرا(س) دریافت می‌کردند.

داودی با بیان اینکه امسال داغ نبودن ایشان در میان عزاداران، دل‌های بسیاری را سوزاند، تصریح کرد: رهبر شهید به ما آموختند که نباید در عزاداری و گریه برای حضرت زهرا(س) متوقف شویم؛ چراکه اشک بر آن بانوی بزرگوار باید مقدمه‌ای برای مسئولیت‌پذیری و حرکت در مسیر ایشان باشد.

وی با تأکید بر اینکه مجالس عزاداری باید جریان‌ساز و تعهدآور باشند، افزود: اشک بر حضرت زهرا(س) مانند هوای تازه، جان انسان را زنده و دل را نرم می‌کند، اما این اشک برای برخاستن، حرکت‌کردن و دفاع از حق است، نه سکون و بی‌تحرکی.

امام جمعه فومن با اشاره به مظلومیت مردم غزه خاطرنشان کرد: وقتی تصاویر مظلومانه کودکان فلسطینی را مشاهده می‌کنیم، از عمق وجود متأثر می‌شویم؛ زیرا غیرت فاطمی و حسینی در وجود شیعیان جاری است و این احساس باید به فریاد علیه ظلم و بیدارکردن وجدان‌های خفته جهان تبدیل شود.

سکوت در برابر جنایات غزه با فرهنگ فاطمی سازگار نیست

داودی با انتقاد از عملکرد سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: امروز مردم مظلوم غزه در شرایط سخت ناشی از سیل، طوفان و تخریب سرپناه‌های ناایمن به سر می‌برند و درحالی‌که محموله‌های امدادی در پشت مرزها آماده ورود هستند، موانع موجود اجازه رساندن کمک‌های ضروری به مردم را نمی‌دهد.

وی با انتقاد از مواضع برخی دولت‌های عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی افزود: مسلمانان و آزادگان جهان نباید در برابر این حجم از ظلم و رنج زنان و کودکان فلسطینی سکوت کنند.

امام جمعه فومن با اشاره به مفهوم سیاسی عزاداری در فرهنگ شیعه گفت: امام راحل فرمودند ما افتخار می‌کنیم که گریه‌کن امام حسین(ع) هستیم؛ زیرا گریه بر مظلوم، فریاد علیه ظالم است.

داودی ادامه داد: اگر دیروز در زیارت عاشورا می‌گفتیم ای کاش در کربلا و در کنار امام حسین(ع) بودیم، امروز باید میدان‌های دفاع از مظلوم را بشناسیم و هرکس در حد توان و دایره اثرگذاری خود برای یاری دین، اسلام و انسان‌های مظلوم اقدام کند.

وی با اشاره به سیره حضرت زهرا(س) در دعا برای دیگران بیان کرد: حضرت زهرا(س) حتی در دعاهای شبانه خود دیگران را بر خویش مقدم می‌داشتند و این سیره نشان می‌دهد که فرهنگ فاطمی، فرهنگ توجه به دیگران، مسئولیت اجتماعی و بی‌تفاوت‌نبودن در برابر ظلم است.

حجاب و نماز از شاخصه‌های مهم فرهنگ فاطمی است

امام جمعه فومن با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) در زندگی فردی و اجتماعی گفت: جامعه‌ای که برای حضرت زهرا(س) نذر می‌کند، سینه می‌زند و مراسم عزاداری برپا می‌کند، باید در عمل نیز به فرهنگ و سبک زندگی آن حضرت پایبند باشد.

وی حجاب و عفاف را از شاخصه‌های مهم مکتب فاطمی دانست و افزود: حجاب زنان جامعه و عفت دختران باید با سیره و الگوی حضرت زهرا(س) همخوانی داشته باشد و این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز سعادت و نجات جامعه باشد.

داودی همچنین با انتقاد از ترویج برخی دیدگاه‌ها درباره بی‌نیازی از نماز اظهار کرد: نماز سیره حضرت زهرا(س) است و آن حضرت حتی در سخت‌ترین شرایط و با وجود جراحات، ارتباط خود با خداوند را حفظ کردند.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد برخی سخنان و برداشت‌های نادرست، جوانان را از نماز دور کند، تصریح کرد: نماز انسان را در مسیری واحد قرار می‌دهد و موجب هماهنگی، انسجام و وحدت جامعه اسلامی می‌شود.

امام جمعه فومن بر ضرورت نظارت خانواده‌ها بر محیط‌های تربیتی و اجتماعی فرزندان تأکید کرد و گفت: والدین باید نسبت به محتوای فضای مجازی، کلاس‌ها، نشست‌ها، محیط‌های ورزشی و رفتار فرزندان خود حساس باشند و مراقبت کنند که باورهای دینی و اخلاقی نسل جوان آسیب نبیند.

مزار شهید گمنام فومن به پایگاه فرهنگی و مذهبی تبدیل شود

داودی با دعوت مردم به حضور در آیین تشییع و تدفین شهید گمنام، اظهار کرد: مردم باید در مراسم استقبال و تشییع این شهید والامقام حضور پرشور داشته باشند؛ چراکه ما مدیون ایثار و فداکاری شهدا هستیم.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری فرهنگی از ظرفیت مزار شهید گمنام در سردار جنگل افزود: محل تدفین این شهید در مسیر پرتردد مردم به ماسوله قرار دارد و فرصت مناسبی برای ایجاد موکب، فعالیت‌های مذهبی و برنامه‌های فرهنگی در این منطقه فراهم شده است.

امام جمعه فومن با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا خاطرنشان کرد: باید از این فرصت برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و ارتباط نسل جوان با آرمان‌های شهدا استفاده کرد.

دانشگاه‌ها در ترویج فرهنگ کتابخوانی پیشگام شوند

داودی در ادامه با اشاره به روز بزرگداشت علامه طباطبایی و هفته کتاب و کتابخوانی، بر ضرورت نهادینه‌کردن فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب همواره بر اهمیت کتاب، مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی تأکید داشتند و این موضوع باید در اولویت نهادهای فرهنگی و آموزشی قرار گیرد.

وی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین مجموعه‌های اثرگذار در ترویج فرهنگ مطالعه دانست و افزود: شهرستان فومن با برخورداری از فرهیختگان، شاعران، نویسندگان و عارفان نام‌آور، شایسته برخورداری از ظرفیت گسترده کتابخوانی و حضور پررنگ علاقه‌مندان به مطالعه در کتابخانه‌هاست.

امام جمعه فومن با تأکید بر ضرورت تشویق نسل جوان به مطالعه تاریخ اظهار کرد: باید تاریخ صد سال اخیر ایران، تاریخ اسلام و زندگی شخصیت‌هایی را که در تحولات تاریخی و سرنوشت ملت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند، مطالعه کنیم تا شناخت عمیق‌تری از گذشته و مسیر آینده کشور به دست آوریم.