به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به تقدیر مکتوب فرمانده هوافضا از غیرت و سلحشوری مردم استان لرستان و با بیان اینکه در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم است، توجه به مسائل معیشتی مردم و اقدام علیه محتکران و گران‌فروشان در زمان جنگ مورد درخواست است، اظهار داشت: قوانین، قوانین زمان جنگ دررابطه‌با گران‌فروشان و محتکران باشد.

لزوم برخورد جدی با محتکران و گران‌فروشان

وی عنوان کرد: قوانین از سوی دستگاه‌های مربوطه بازبینی شود، یک عده این‌چنین جان‌فشانی کنند، یک عده هم در زمان جنگ حرام‌خواری می‌کنند، این غیرقابل‌قبول است، در باب کشت گیاهان ممنوعه هم دولت و ملت، مانع چنین اقداماتی شوند، افراد را دراین‌رابطه شناسایی و معرفی کنند، اگر باوجود روشنگری دنبال حرام‌خواری و فزون‌طلبی بودند، باید اعمال قانون شوند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عده‌ای هم از همین شرایط سوءاستفاده می‌کنند، فضاهای مجازی را از ناهنجاری‌ها و بی‌عفتی‌ها پر می‌کنند، گفت: هم مصوبه شورای فرهنگ عمومی به آنها اعلام شده، هم اتاق اصناف به آنها اعلام کرده است، نگذاریم که فضای دینی، مذهبی و فرهنگی کشور را اینها خدشه‌دار کنند، در مورد هر صنفی که اقداماتش ترویج و گسترش منکرات و ناهنجاری‌ها است، لازم است با سرعت بیشتری اقدام شود، آنچه روی کاغذ آمده خوب است، اما باید اقدامات، اقدامات به هنگام باشد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، بیان داشت: در دو هفته گذشته در مورد کارخانه پارسیلون مطالبی گفته شد، همچنان ما به آنها تأکید می‌کنیم، باید این امکانات و تجهیزات از این وضعیت خارج شود، از رکود خارج شود و به مجموعه‌هایی که اهلیت دارد سپرده شود و رنج بیکاری در استان ما کمتر شود.

وی گفت: البته کسانی دراین‌رابطه مقصر بوده‌اند، ترک فعل کرده‌اند، باید به اینها رسیدگی شود.

هر گونه حمله به ایران با پاسخ فوری و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرده‌اند که هر گونه حمله به ایران اسلامی با تهاجمی فراتر از منطقه روبرو خواهد شد، آن هم پاسخی فوری و اثرگذار و پشیمان‌کننده، گفت: دیگر محدودیت‌های جغرافیایی در بین نیست و کنار رفته است، حتی کشورهای اروپایی هم در تیررس موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح هستند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: ملت مبعوث انتظار دارد که دستگاه دیپلماسی کشور ذره‌ای از پیگیری مطالبات ملت ایران عقب‌نشینی نکند، می‌گویند در قطر دیپلمات‌های ما باواسطه با شیطان بزرگ در حال مذاکره هستند، این در حالی‌ست که شیطان بزرگ تهدید و تحریم می‌کند، شب گذشته هم حمله انجام داد، این شیطان است، مسیر همان است که مقام معظم رهبری ترسیم کردند، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کردند که ذره‌ای از غنی‌سازی هسته‌ای از کشور خارج نخواهد شد و پیرامون مسائل هسته‌ای و موشکی با دشمن جنایت‌کار مذاکره نخواهد شد، ما از این اقدام پشتیبانی می‌کنیم.

باید با زبان اقتدار با شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی سخن گفت

وی ادامه داد: پیام این ملت مبعوث با زبان دیپلماسی اقتدار باید به گوش جهانیان رسانید که ایران اسلامی به زمان قبل از جنگ دوم و سوم بر نمی‌گردد، مردم مبعوث خواستار خروج ایران از «ان‌پی‌تی» و آژانس انرژی هسته‌ای هستند چرا که رئیس و نمایندگان اینها را جاسوسی رژیم صهیونیستی می‌دانند، مردم مبعوث خواهان بهره‌مندی ایران از مواهب تنگه هرمز هستند، هر کشوری اموال ایران را مسدود کرده را یا باید برگرداند یا حق عبور از تنگه هرمز را ندارد، باید با زبان زور، اقتدار با شیطان بزرگ و رژیم جعلی سخن گفت، التماس برای آوردن و برگردان اموال مسدود راه به جایی نمی‌برد.