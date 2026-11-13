به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد روز جمعه با اشاره به شرایط حساس منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها، تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل عقب‌نشینی نخواهد کرد و هرگونه گفت‌وگو و مذاکره باید بر اساس شروط و مطالبات جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با تأکید بر اینکه طرح موضوع مذاکره بدون پذیرش شروط ایران جایگاهی ندارد، افزود: تا زمانی که هفت شرط مورد نظر جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمن پذیرفته نشود، نباید سخنی از مذاکره به میان آید زیرا گفتگو در شرایطی که طرف مقابل همچنان بر مواضع خصمانه خود پافشاری می‌کند، نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع و مصالح ملت ایران باشد.

امام جمعه اهواز با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از کشور بیان کرد: دشمن باید بداند که مردم ایران بیش از هشت ماه است در کنار نیروهای مسلح در میدان حضور دارند و این همراهی و پشتیبانی نشان‌دهنده عزم جدی ملت برای دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد ادامه داد: حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مهم برای ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای خارجی است و دشمن نباید تصور کند که با اعمال فشار یا ایجاد فضای تهدید می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.

وی با تأکید بر پیوند میان انسجام ملی و توان دفاعی کشور تصریح کرد: مردم و نیروهای مسلح در مسیری مشترک برای صیانت از کشور و مقابله با تهدیدهای دشمن حرکت می‌کنند و این همبستگی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر حضور و مداخله نیروهای آمریکایی در منطقه روشن است و ملت ایران در مسیر مقابله با این حضور از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه اهواز تأکید کرد: ملت ایران تا زمانی که آخرین نیروی آمریکایی از منطقه اخراج شود، دست از مبارزه نخواهد کشید؛ موضعی که بیانگر عزم مردم برای پایان دادن به حضور و مداخله نظامی آمریکا در منطقه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فر گفت: محاسبات دشمن درباره اراده مردم ایران نادرست است و حضور مستمر مردم در کنار نیروهای مسلح نشان می‌دهد که ملت در دفاع از منافع و امنیت خود مصمم است و هیچ تهدیدی موجب عقب‌نشینی آن نخواهد شد.