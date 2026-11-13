به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: پیروی از سیره اهل‌بیت (ع) و الگو قرار دادن آنان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، از مسیرهای مهم دستیابی به تقوای الهی است.

وی با اشاره به آیه مودت افزود: بر اساس روایات متعدد در منابع شیعه و اهل سنت، منظور از مودت در آیه «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی»، محبت و دوستی اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) است و حضرت فاطمه زهرا (س)، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین (ع) از مصادیق روشن آن هستند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: مودت اهل‌بیت تنها به ابراز علاقه محدود نمی‌شود، بلکه محبت حقیقی باید با تبعیت و عمل به دستورات آنان همراه باشد و آموزه‌های این خاندان در رفتار و گفتار انسان نمود پیدا کند.

آیت الله غفوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز شهادت سردار شهید مهدی زین‌الدین و برادرش مجید زین‌الدین، تواضع و اخلاص این شهید را الگویی برای نسل جوان دانست و گفت: شهید مهدی زین‌الدین با وجود مسئولیت فرماندهی، از فروتنی ویژه‌ای برخوردار بود و جایگاه و عنوان خود را وسیله‌ای برای برتری‌جویی قرار نمی‌داد.

وی همچنین با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام در کرمانشاه و دیگر نقاط کشور، اظهار کرد: این شهدا با اخلاص در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌ها گام برداشتند و امیدواریم خداوند درجات آنان را متعالی و ما را مشمول شفاعتشان قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با گرامیداشت سالروز ارتحال علامه طباطبایی و هفته حکمت و فلسفه، بر اهمیت بهره‌گیری از آثار علمی و تفسیری این عالم برجسته تأکید کرد و افزود: تفسیر المیزان به دلیل روش تفسیر قرآن به قرآن و برخورداری از مباحث روایی و فلسفی، از آثار ارزشمند و کم‌نظیر در حوزه مطالعات قرآنی است.

آیت الله غفوری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بزرگداشت عالمان و فیلسوفان در کرمانشاه، از استادان حوزه و دانشگاه و علاقه‌مندان به مباحث علمی خواست در این برنامه‌ها مشارکت کنند.

وی با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی نیز گفت: ترویج فرهنگ مطالعه باید به‌ویژه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان مورد توجه خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی قرار گیرد و بزرگ‌ترها با تشویق نسل جدید به کتابخوانی، زمینه انس آنان با مطالعه را فراهم کنند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مدیریت ایران بر تنگه هرمز و مقابله با پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، اظهار کرد: در این پیام، اقدامات یادشده در واکنش به تجاوز آمریکا در جنگ تحمیلی سوم، در عین حال جهادی ابتدایی علیه استکبار در ابعاد منطقه‌ای توصیف شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع در چارچوب تقابل جبهه استضعاف و جبهه استکبار قابل بررسی است، افزود: این رویکرد از نگاه مطرح‌شده در پیام رهبر معظم انقلاب، با فراهم‌سازی زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ارتباط دارد.

آیت الله غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها از مواضع برخی مسئولان، از جمله استاندار کرمانشاه، در حمایت از قانون‌مداری و مقابله با فساد قدردانی کرد و گفت: نمایندگان مجلس باید حافظ قانون و ناظر بر اجرای آن باشند و از ورود به حوزه وظایف اجرایی و انتصابات پرهیز کنند.

وی با انتقاد از افرادی که به گفته او با عنوان ولایت‌مداری برخلاف دستورات رهبری عمل می‌کنند، تصریح کرد: ولایت‌مداری در عمل به معنای اطاعت‌پذیری است و نمی‌توان از یک سو ادعای تبعیت از رهبری داشت و از سوی دیگر، دستور ایشان درباره دخالت نکردن در عزل و نصب‌ها را نادیده گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به توصیه رهبر شهید انقلاب به حمایت از دولت‌ها بیان کرد: ایشان با وجود انتقادهایی که ممکن بود نسبت به عملکرد دولت وجود داشته باشد، بر ضرورت حمایت از دولت تأکید می‌کردند؛ چراکه تضعیف دولت می‌تواند روند اداره کشور را مختل کند و آثار آن به مردم برسد.

آیت الله غفوری همچنین خرید و فروش رأی را اقدامی حرام دانست و هشدار داد: نباید تخلفات انتخاباتی و رفتارهای خلاف قانون و شرع به رویه‌ای عادی در جامعه تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: برخی نمایندگان با تهدید، توهین و اعمال فشار بر مدیران، درصدد تحمیل خواسته‌های خود هستند و چنین رفتارهایی باید از فضای مدیریتی استان کنار گذاشته شود.

امام جمعه کرمانشاه از مدیران خواست در صورت مواجهه با دخالت، تهدید یا تحمیل خواسته‌های غیرقانونی، موضوع را به وی اطلاع دهند و تأکید کرد: از مدیران متعهد و قانون‌مداری که در چارچوب وظایف خود فعالیت می‌کنند، حمایت خواهد کرد.