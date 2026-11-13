به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی دشمنان علیه رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مستکبران پس از ناکامی در میدان‌های نبرد و شکست در توطئه‌ها و فتنه‌های خود، بار دیگر زبان به تهدید گشوده‌اند و سخن از ترور و هدف قرار دادن جایگاه رهبری نظام اسلامی به میان می‌آورند.



وی با بیان اینکه دشمنان در شرایطی از چنین تهدیدهایی سخن می‌گویند که با بن‌بست‌های راهبردی مواجه شده‌اند، افزود: ملت ایران و امت اسلامی در برابر این تهدیدها عقب‌نشینی نخواهند کرد و تجربه تاریخی و آموزه‌های دینی به مردم آموخته است که در برابر دشمنان با هوشیاری و استواری ایستادگی کنند.



امام جمعه قم با استناد به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در جنگ جمل، به توصیه آن حضرت به محمد حنفیه اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین(ع) در هنگامه رویارویی با دشمن، فرزند خود را به پایداری، استقامت و نترسیدن از هیاهوی سپاه مقابل سفارش کردند و پیروزی را از جانب خداوند سبحان دانستند.



سعیدی ادامه داد: بر اساس این آموزه، در مسیر مقابله با دشمن نباید از هیاهو، تهدید و نمایش قدرت ظاهری او هراسید، بلکه باید با ثبات قدم و اتکا به وعده الهی در میدان ایستاد.



وی با اشاره به توصیه‌های قرآن کریم درباره آمادگی دفاعی مسلمانان تصریح کرد: خداوند در آیه ۶۰ سوره انفال مؤمنان را به فراهم کردن توان و امکانات دفاعی فراخوانده است تا قدرت بازدارندگی آنان به اندازه‌ای باشد که دشمنان از تعرض و تجاوز بیم داشته باشند.

دشمن بداند دوران تهدید و تلافی محدود گذشته است



امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه در برابر تهدیدهای دشمنان گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرماندهی و تدبیر فرمانده معظم کل قوا، آمادگی دارد توان و امکانات لازم را برای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان فراهم کند.



سعیدی با بیان اینکه هرگونه تعرض به جایگاه رهبری با واکنشی فراتر از پاسخ‌های متعارف مواجه خواهد شد، اظهار کرد: دوران بزن‌دررو و اکتفا به یک اقدام تلافی‌جویانه محدود به پایان رسیده است و پاسخ ملت ایران به کوچک‌ترین تعرض علیه جایگاه ولایت، پاسخی معمولی و مقطعی نخواهد بود.



وی افزود: دشمنان نباید تصور کنند که با تهدید و ارعاب می‌توانند اراده ملت ایران را متزلزل کنند، چراکه واکنش جمهوری اسلامی می‌تواند معادلات و محاسبات آنان را به‌طور اساسی تغییر دهد.



امام جمعه قم با اشاره به آیه ۲۶ سوره احزاب و آیه ۴۷ سوره ابراهیم، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم از گرفتار شدن دشمنان در شرایطی سخن گفته است که از محاسبات آنان خارج است و رعب و هراس در دل‌هایشان می‌افتد، از این رو نباید قدرت الهی و ظرفیت‌های جبهه مؤمنان را نادیده گرفت.



سعیدی با تأکید بر اینکه زمان و چگونگی پاسخ به تهدیدها در اختیار دشمنان نیست، گفت: ضربات جمهوری اسلامی به متجاوزان از نقاطی وارد خواهد شد که در محاسبات و پیش‌بینی‌های آنان جایگاهی ندارد و نیروهای مسلح کشور با توان دفاعی خود، دشمن را با شرایطی دشوار مواجه خواهند کرد.



هیهات من‌الذله پیام ملت ایران به مستکبران است



وی با یادآوری واقعه عاشورا و موضع تاریخی امام حسین(ع) در برابر درخواست تسلیم و پذیرش ذلت، اظهار کرد: سیدالشهدا(ع) در برابر پیشنهاد تسلیم شدن یا کشته شدن، شعار هیهات من‌الذله را مطرح کردند و این پیام همچنان مبنای ایستادگی در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی مستکبران است.



امام جمعه قم افزود: امروز نیز مستکبران به دنبال آن هستند که ملت ایران را در عرصه مذاکره به پذیرش خواسته‌های تحقیرآمیز وادار کنند و در صورت نپذیرفتن این خواسته‌ها، کشور را با تهدید نظامی مواجه سازند، اما پاسخ ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همان پیام عاشورایی هیهات من‌الذله است.



سعیدی با اشاره به تفاوت شرایط امروز جامعه ایران با حوادث صدر اسلام تصریح کرد: در واقعه کربلا، گروهی از مردم کوفه به دلیل دلبستگی به مال و مقام دنیوی پیمان خود را شکستند و در برابر امام حسین(ع) ایستادند، اما ملت ایران با حضور مستمر در صحنه و پشتیبانی از آرمان‌های خود، بر عهد و پیمانشان پایبند مانده‌اند.



وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و میدان‌های شهری گفت: مردم ایران در ماه‌های گذشته با حضور در خیابان‌ها و میادین، حمایت خود را از نظام اسلامی نشان داده‌اند و نیروهای مسلح نیز با آمادگی و توان دفاعی خود در برابر تهدیدهای دشمنان ایستاده‌اند.



هرگونه تعرض به جایگاه رهبری هزینه‌ای منطقه‌ای خواهد داشت