به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی جیرانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله طباطبایی و اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در رشد فکری و معرفتی انسان اظهار کرد: کتاب به انسان فرصت می‌دهد تا فراتر از تجربه‌های شخصی خود بیندیشد و از طریق مطالعه، با جهان‌ها و دیدگاه‌های تازه آشنا شود.

امام جمعه موقت دامغان با تأکید بر جایگاه علم‌آموزی در آموزه‌های اهل‌بیت(ع) افزود: ما پیرو مکتب اهل‌بیتی هستیم که علم‌آموزی را مورد تأکید قرار داده‌اند و بر همین اساس، باید در مسیر ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه گام برداریم.

جیرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۶ آبان، سالروز آزادسازی سوسنگرد، این رویداد را از مقاطع پرافتخار دوران دفاع مقدس دانست و گفت: امام راحل(ره) در ۲۴ آبان سال ۱۳۵۹ دستور آزادسازی سوسنگرد را صادر کردند و رزمندگان دلاور اسلام دو روز بعد، در عملیاتی افتخارآفرین با رمز «یا علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)»، این شهر را آزاد کردند و دشمن را به عقب راندند.

وی با اشاره به پیروزی‌ها و موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: دست برتر در تحولات، با ملت رشید، آگاه و بصیر ایران اسلامی است.

امام جمعه موقت دامغان با بیان اینکه ملت ایران طی ۹ ماه حضور مقتدرانه در خیابان‌ها، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده است، خاطرنشان کرد: پیروزی نهایی از آن ملت استوار، آگاه و مقاوم ایران اسلامی خواهد بود.