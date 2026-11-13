به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان محلات با توصیه نمازگزاران به تقوا و پرهیزگاری اظهار کرد: باید مراقب حرام‌های زبانی، مالی و دیگر گناهان باشیم زیرا بخش قابل توجهی از خطاهای انسان از زبان او نشأت می‌گیرد و باید تلاش کنیم تقوا را در همه عرصه‌های زندگی رعایت کنیم.

امام جمعه محلات با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه(س) فرمودند «فاطمه سیدة نساء العالمین من الأولین و الآخرین»؛ یعنی حضرت فاطمه(س) سرور زنان عالم از نخستین تا آخرین است.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) حضرت فاطمه(س) را پاره تن، نور دیده، میوه دل و روح خود معرفی کردند و درباره مقام عبادی ایشان نیز فرمودند هنگامی که حضرت فاطمه(س) در محراب عبادت می‌ایستاد، نور او برای اهل آسمان می‌درخشید.

امام جمعه محلات افزود: تمام تلاش استکبار جهانی در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جنگ اخیر این بود که میان ملت ایران، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور اختلاف و دو دستگی ایجاد کند و حتی تلاش کردند برخی مسئولان را در برابر یکدیگر قرار دهند، اما امروز شاهد هستیم این اختلافات به حاکمیت آمریکا بازگشته است.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: در آمریکا درباره ادامه حمله نظامی به ایران، مذاکره و نحوه مواجهه با تحولات منطقه اختلاف نظر جدی وجود دارد و حتی میان مسئولان و جریان‌های سیاسی این کشور درباره جنگ اختلاف ایجاد شده است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به برخی تحولات سیاسی در آمریکا گفت: اختلافات در کنگره، مباحث مربوط به استیضاح برخی مسئولان و تغییرات در دولت آمریکا نشان‌دهنده تزلزل در حاکمیت این کشور است و همان مکری که دشمن برای ایجاد اختلاف در ایران طراحی کرده بود، امروز به خود آنها بازگشته است.

وی تصریح کرد: مطالبه پایان جنگ در آمریکا به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است و اگر آنها بخواهند جنگ را پایان دهند، باید خواسته‌های ایران را نیز بپذیرند زیرا ملت ایران بدون تحقق شروط خود حاضر نیست به نقطه اول بازگردد.

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات غزه شرم‌آور است

امام جمعه محلات در ادامه با اشاره به وضعیت مردم غزه گفت: صحنه‌های دلخراشی که امروز در غزه مشاهده می‌شود، بسیار دردناک است و تقریباً تمام اهالی و مردم غزه آواره شده و در چادرها زندگی می‌کنند و شمار زیادی از مردم، از جمله زنان و کودکان، به شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: امروز جهان این صحنه‌ها را می‌بیند و مدعیان حقوق بشر نیز از آن اطلاع دارند، اما همین مدعیان اجازه نمی‌دهند محاصره غزه شکسته شود و کمک‌های لازم به مردم مظلوم این منطقه برسد.

حجت الاسلام ربانی با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی در برابر تحولات غزه تصریح کرد: سکوت مدعیان حقوق بشر و همچنین سکوت بسیاری از حاکمان کشورهای اسلامی در برابر این وضعیت قابل قبول نیست و باید در برابر جنایات و محاصره مردم مظلوم غزه واکنش نشان دهند.

وی با اشاره به درخواست حماس از امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان برای اعلام همبستگی با مردم غزه در روزهای ۲۲ تا ۲۴ آبان گفت: باید به هر شکل ممکن به مردم مظلوم غزه کمک کنیم و اعتراض خود را نسبت به ادامه محاصره این منطقه اعلام کنیم و مردم ایران نیز در نماز جمعه با سر دادن شعار، حمایت و همبستگی خود را با مردم مظلوم غزه اعلام می‌کنند.