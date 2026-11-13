به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نماینده مجلس لبنان از فراکسیون وفاداری به مقاومت در سخنرانی به مراسم گرامیداشت روز شهید حزب‌الله و شهدای مقاومت اسلامی، خطاب به شهدا گفت: اگرچه اندوه جدایی شما همراه ما خواهد بود، مهمترین مسئله در پیوند بین ما و شما در این مسیر، ادامه دادن راه است و ان‌شاءالله این راه را ادامه خواهیم داد و بر عهد خود باقی خواهیم ماند.

حسین الحاج حسن در ادامه افزود: ما با شما و با دو سرورمان، امام شهید سید علی خامنه‌ای (رض) و فرمانده شهید والامقام ‌ترین سید حسن نصرالله (رض)، بر عهد خود باقی خواهیم ماند و راه را ادامه خواهیم داد. هیچ قدرت، فشار، ارعاب، تطمیع یا هیچ عامل دیگری نمی‌تواند ما را وادار کند از راهی که شهدا پیمودید، عقب ‌نشینی کنیم، هر اندازه که سختی‌ها، دشواری‌ها و موانع شدت یابند.

وی تأکید کرد: وقتی دشمن ما، دشمن صهیونیستی است و آمریکا با ما دشمنی می‌کند، با ما می‌جنگد و علیه ما موضع می‌گیرد، این خود دلیل یقینی بر آن است که ما در مسیر حق قرار داریم، حتی اگر این مسیر دشوار یا وحشتناک باشد. اما دیگرانی که با آمریکا همپیمان شده‌اند، باید درک کنند که در مسیر باطل و اشتباه قرار دارند، حتی اگر شمارشان زیاد باشد.

این نماینده لبنانی تصریح کرد: هر کسی تصور کند تکیه بر قدرت آمریکا و اسرائیل برای مقابله با مقاومت، راه درستی است، دچار توهم شده است؛ بلکه تکیه بر آن دو برای مقابله با مقاومت، راهی اشتباه و به زیان همگان است. از عربها و مسلمانان گرفته تا مسیحیان، لبنانی‌ها و همه اقوام، ملت‌ها و کشورها.

الحاج حسن تأکید کرد: آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، شماری از کشورهای عربی و غربی و برخی جریان‌های داخلی لبنان تصور می‌کردند مقاومت را در جریان جنگ سال ۲۰۲۴، سپس در طول ۱۵ ماه پس از آن و بعد از آن در جنگ سال ۲۰۲۶ از بین خواهند برد. اما آنها مقاومت را از بین نبردند و نخواهند برد. مقاومت به خواست خداوند همچنان ادامه دارد، پابرجاست و وجود دارد.

وی همچنین گفت: هدف تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، بنا بر آنچه بارها اعلام کرده‌اند، نابودی ایران و سرنگونی نظام در این کشور است، اما با وجود به شهادت رساندن امام قائد سید علی خامنه‌ای (رض)، و سکوت بسیاری از کشورهای جهان در برابر این جنایت، نتیجه این شد که ایران امروز کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و همچنان آن را در اختیار خواهد داشت. بنابراین، همچنان بر شریان اقتصاد جهانی مسلط خواهد بود.

حسین الحاج حسن در پایان خاطرنشان کرد: ایران ضربات واقعی و مؤثری به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرده است. تا جایی که فرماندهی ارتش آمریکا و وزیر دفاع این کشور، مانع ورود یک سناتور آمریکایی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شدند، زیرا از این می‌ترسیدند که او خسارت‌های وارد شده به این پایگاه‌ها را ببیند، چرا که آنها از حقیقت می‌ترسند.