به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به محضر امام عصر (عج)، مقام معظم رهبری و همه ارادتمندان اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: سوم جمادی‌الثانی، سالروز شهادت دردانه پیامبر گرامی اسلام (ص)، ام‌ابیها، صدیقه شهیده و شفیعه محشر، حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ بانویی که جایگاهی بی‌بدیل در عالم هستی دارد و حلقه اتصال میان رسالت و امامت است.

وی بیان کرد: یکی از مقامات بلند مرتبه حضرت فاطمه زهرا (س) شفاعت ایشان در روز قیامت است و پیامبر (ص) فرمود اولین کسی که وارد بهشت می شود حضرت صدیقه طاهره (س) است .

امام جمعه گناوه با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (س) در تاریخ اسلام افزود: حضرت زهرا (س) از چنان مقام و منزلتی برخوردار است که پیامبر اکرم (ص) درباره ورود آن حضرت به بهشت بشارت داده‌اند و در روایات آمده است هنگام عبور دختر پیامبر (ص) از محشر، فرمان داده می‌شود چشم‌ها فروبسته و سرها پایین انداخته شود تا آن بانوی بزرگوار عبور کند.

وی با اشاره به فرمایش امام شهید امت که فرمود «من رزق یک سال کشور را از فاطمیه می گیرم» ، افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) خیر کثیر برای همه بشریت است و اگر چه عمر شریف ایشان کوتاه بود اما پر از خیر و برکت است.

وی با اشاره به برگزاری مجالس متعدد عزاداری در ایام فاطمیه در شهرستان گناوه گفت: از همه مردم ولایی و فاطمی گناوه که با حضور در مجالس و محافل عزاداری، ارادت خود را به صدیقه طاهره (س) نشان دادند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم همه ما از برکات این سفره گسترده فاطمی بهره‌مند شویم.

سه عمل محبوب حضرت زهرا (س) در زندگی

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا (س) درباره سه امر محبوب نزد آن بانوی بزرگوار بیان کرد: تلاوت قرآن کریم، نگاه به چهره پیامبر اکرم (ص) و انفاق در راه خدا سه امر محبوب حضرت زهرا (س) از دنیای مردم بود.

وی با تأکید بر ضرورت انس خانواده‌ها با قرآن کریم افزود: نخستین موردی که حضرت زهرا (س) به آن اشاره می‌کنند، تلاوت قرآن است؛ بنابراین شایسته نیست کسی خود را پیرو مکتب فاطمی بداند، اما در خانه او از قرآن و تلاوت آن خبری نباشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه قرآن در خطبه فدکیه و سفارش حضرت زهرا (س) به امیرالمؤمنین (ع) در واپسین لحظات عمر شریفشان اظهار کرد: آن حضرت به امیرالمؤمنین سفارش کردند پس از دفن ایشان، در کنار مزارشان بنشینند و قرآن تلاوت کنند و دعا بخوانند؛ چراکه انسان در آن لحظات به انس و همراهی نیاز دارد و قرآن بهترین مونس انسان است.

وی نگاه به چهره پیامبر اکرم (ص) را دومین امر محبوب حضرت زهرا (س) دانست و گفت: در آموزه‌های دینی، نگاه به چهره پدر و مادر و همچنین عالم الهی عبادت شمرده شده است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای احترام به والدین و عالمان دین است.

حجت الاسلام رکنی حسینی انفاق در راه خدا را سومین امر محبوب حضرت زهرا (س) برشمرد و خاطرنشان کرد: آن حضرت در عمل نیز به این سفارش پایبند بودند و در خانه ایشان هیچ نیازمندی ناامید بازنمی‌گشت. سیره فاطمی به ما می‌آموزد که محبت به یتیمان، مسکینان و نیازمندان باید در رفتار و زندگی ما نمود داشته باشد.

غربت و مظلومیت حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و غربت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: آن بانوی بزرگوار در شرایطی مظلومانه و غریبانه به شهادت رسیدند و امیرالمؤمنین علی (ع) پس از دفن پیکر مطهر ایشان، با اندوهی سنگین روبه‌رو شد.

وی با اشاره به خطبه ۲۰۲ نهج‌البلاغه و سخنان امیرالمؤمنین (ع) هنگام وداع با پیکر مطهر حضرت زهرا (س) افزود: امیرالمؤمنین (ع) پس از آنکه خاک قبر مطهر را از دستان خود زدود، خطاب به پیامبر اکرم (ص) فرمودند که سلام ایشان و دخترشان را بپذیرد؛ همان دختری که در جوار پیامبر آرام گرفته است.

وی با بیان اینکه دفن شبانه حضرت زهرا (س) از نشانه‌های مظلومیت آن بانوی بزرگوار است، افزود: پیکر مطهر حضرت زهرا (س) در نیمه‌شب و در شرایطی غریبانه تشییع و به خاک سپرده شد؛ در حالی که وصیت آن حضرت بر این بود افرادی که به ایشان ظلم کردند، در مراسم تشییع و نماز بر پیکرشان حضور نداشته باشند.

امام جمعه گناوه ادامه داد: حضرت زهرا (س) با این وصیت، اعتراض و نارضایتی خود را از حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) نشان دادند و این مسئله بخشی از تاریخ مظلومیت و غربت خاندان پیامبر است.

حضرت زهرا (س)؛ شهیده راه ولایت و امامت

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر نقش حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) تنها یک شخصیت برجسته در تاریخ اسلام نیست، بلکه با دفاع از حق امیرالمؤمنین (ع)، از امامت و ولایت دفاع کردند و در این مسیر به شهادت رسیدند.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) در استمرار رسالت و امامت تصریح کرد: صدیقه طاهره (س) حلقه اتصال میان رسالت و امامت است و در روایات قدسی نیز به جایگاه ویژه آن حضرت اشاره شده است. وجود مبارک حضرت زهرا (س) در استمرار این مسیر الهی نقشی اساسی دارد و شهیده راه ولایت است.

ملت ایران با تمسک به مکتب فاطمی در برابر دشمنان ایستاده است

وی با اشاره به جایگاه مکتب اهل‌بیت (ع) در هویت و اقتدار ملت ایران گفت: این کشور، کشور حضرت زهرا (س) و مدیون حقیقت و مکتب فاطمی است و به تعبیر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، ایران حرم است و نباید اجازه دهیم این حرم آسیب ببیند.

حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: دشمنی‌هایی که امروز علیه ملت ایران صورت می‌گیرد، ریشه در اعتقادات، باورها و محبت مردم به اهل‌بیت (ع)، حضرت زهرا (س) و امام زمان (عج) دارد؛ اما تا زمانی که این محبت و پیوند با ولایت در جامعه زنده باشد، ملت ایران از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد .

وی با اشاره به ارادت شهدا به حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: شهدا و رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس با عشق به حضرت زهرا (س) حضور پیدا می‌کردند و برای داشتن سربند یا زهرا (س) مشتاق بودند و امروز نیز دشمن از همین فرهنگ و اعتقاد هراس دارد .

وی بیان کرد: امروز به برکت عاشقان،پیروان و شیفتگان حضرت زهرا (س) ملت ایران در مقابل همه دشمنان استوار و با صلابت ایستاده است و دشمن را خوار و تسلیم مکتب فاطمی خواهند کرد.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: در برهه کنونی به تعبیر امام راحل (ره) فرزندان مکتب فاطمی در برابر جاهلیت مدرن ایستاده‌اند و با تکیه بر ایمان و اعتقاد خود، از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند.

دعوت از مردم برای حضور در تشییع نمادین حضرت زهرا (س)

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم شام غریبان حضرت زهرا (س) در گناوه گفت: امشب ساعت ۲۰:۳۰ مراسم تشییع نمادین پیکر مطهر حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.

وی افزود: می‌خواهیم با برگزاری این مراسم به حضرت زهرا (س) عرض ارادت کنیم و بگوییم اگر در آن شب غریب و سرد مدینه در کنار شما نبودیم، امروز در شام غریبان و شب یتیمی فرزندان امیرالمؤمنین (ع) با تمام وجود در سوگ شما عزاداری می‌کنیم.