به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید فرج‌زاده فسائی در خطبه‌های نماز جمعه فراشبند، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سیره آن حضرت را الگویی برای تقوا، ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مقدم دانستن دیگران بر خود دانست.

وی با اشاره به خطبه فدکیه و استناد حضرت زهرا (س) به بیش از ۲۰ آیه قرآن کریم، گفت: یکی از پیام‌های مهم این خطبه، دعوت به رعایت بالاترین مراتب تقواست؛ چراکه انسان در مسیر زندگی همواره با خطرهایی مواجه است که گاهی در شرایط آرامش و رفاه، بیش از دوران سختی و مشکلات او را تهدید می‌کند.

امام جمعه فراشبند با تشبیه مسیر زندگی به جاده‌ای با فراز و نشیب‌های مختلف افزود: همان‌طور که راننده در مسیرهای هموار نیز به مراقبت و هوشیاری نیاز دارد، انسان در دوران آسایش و برخورداری از امکانات باید بیش از گذشته مراقب غفلت باشد و از همراهی با قرآن، مسجد، خانواده و دوستان صالح بهره ببرد.



فرج‌زاده فسائی با اشاره به جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) در عبادت و شب‌زنده‌داری بیان کرد: حضرت زهرا (س) در اوج عبادت، همواره دیگران را بر خود مقدم می‌داشت و دعا برای همسایگان و مؤمنان را پیش از دعا برای خانواده خویش قرار می‌داد؛ این سیره، الگویی روشن از ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری مسئولان و جریان‌های سیاسی از سیره حضرت زهرا (س) گفت: جریان‌های سیاسی باید به جای دعواهای باندی و ترجیح منافع حزبی، منافع عمومی و سفره مردم را بر بقای قدرت و منافع گروهی مقدم بدانند؛ چراکه اعتماد جامعه زمانی تقویت می‌شود که مردم ببینند اصل «اول مردم، بعد خودمان» در رفتار مسئولان حاکم است.

خدمت به نیازمندان، مسیری برای ارتباط با امام زمان (عج)

امام جمعه فراشبند خدمت به مردم و به‌ویژه نیازمندان را از راه‌های تقویت ارتباط معنوی با امام زمان (عج) دانست و اظهار کرد: ارتباط با حضرت از مسیر خدمت به فقرا و محرومان می‌گذرد و محبت و مهربانی با مردم باید در رفتار اجتماعی مؤمنان نمود داشته باشد.

فرج‌زاده فسائی با نقل خاطره‌ای از مرحوم علامه طباطبایی در توصیه به مهربانی با مردم، خاطرنشان کرد: زندگی‌ها با یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) برکت پیدا می‌کند و توسل به آن حضرت می‌تواند زمینه‌ساز گشایش در مشکلات باشد.

دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران با تغییر افراد پایان نمی‌یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و احتمال تغییر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: تصور اینکه با تغییر نخست‌وزیر اسرائیل، دشمنی این رژیم با ایران کاهش می‌یابد، اشتباه است؛ چراکه جریان‌های سیاسی این رژیم در اصل تهدید ایران اتفاق‌نظر دارند و اختلاف آنها بیشتر به شیوه مواجهه با ایران بازمی‌گردد.

امام جمعه فراشبند با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه و پیام‌های تهدیدآمیز از طریق واسطه‌ها گفت: هدف از این تهدیدها، حفظ اعتبار آمریکا و قرار دادن ایران در وضعیت آماده‌باش طولانی‌مدت برای برهم زدن محاسبات کشور است.

فرج‌زاده فسائی با تأکید بر آمادگی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان به خدا، هدایت اهل‌بیت (ع) و اراده مردم، از تهدیدهای دشمنان هراسی ندارد و هرگونه خطای دشمن با پاسخ قاطع مردم و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

سکوت در برابر فاجعه انسانی غزه، همدستی با ظالم است

وی در ادامه با اشاره به شرایط انسانی مردم غزه و مشکلات ناشی از محاصره، بمباران و سرمای زمستان، خواستار واکنش جدی ملت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای کمک‌رسانی به آوارگان فلسطینی شد

امام جمعه فراشبند با بیان اینکه مردم غزه هم‌زمان با تداوم حملات و محاصره با بحران سیل، سرما و نبود امکانات اولیه مواجه هستند، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، شمار زیادی از چادرهای آوارگان در سیلاب و گل‌ولای آسیب دیده و محموله‌های امدادی نیز به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها امکان ورود به این منطقه را ندارند.

فرج‌زاده فسائی با تأکید بر اینکه سکوت در برابر این فاجعه انسانی به معنای همراهی با ظالم است، از ملت‌های آزاده، دولت‌های اسلامی و نهادهای حقوق بشری خواست برای شکستن محاصره غزه و فراهم کردن امکان ارسال سوخت، مواد غذایی، چادر و تجهیزات گرمایشی اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده دولت‌های اسلامی از ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی و تقویت پویش‌های مردمی برای امدادرسانی به مردم مظلوم غزه تأکید کرد.

امام جمعه فراشبند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ترور فرماندهان و شهدای جبهه مقاومت، خواستار برخورد قاطع با عاملان این اقدامات شد و از فرماندهان ارشد نظامی کشور خواست برای پاسخ به عاملان این جنایت‌ها اقدام کنند.

مهار تورم و گرانی مطالبه جدی مردم است

فرج‌زاده فسائی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، خطاب به مسئولان گفت: مردم از نظر معیشتی در تنگنا هستند و گرانی‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است؛ بنابراین باید برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها چاره‌اندیشی اساسی شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل عمومی در فراشبند، خواستار تعیین تکلیف سرویس ایاب‌وذهاب در مسیر دانشگاه پیام نور، روستاهای کنار مالک و حسین‌آباد و مسیر بیمارستان به داخل شهر شد و تأکید کرد: با وجود نیاز شهروندان به این خدمات، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.