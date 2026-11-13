به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) دسته‌های عزاداری با حضور عاشقان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) از مساجد به سمت مصلی چناران حرکت کردند.شرکت‌کنندگان در این آیین سوگواری با برپایی دسته‌های عزاداری و حرکت در مسیرهای منتهی به مصلی، یاد و نام دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) را گرامی داشتند و با حضور در این مراسم، ارادت قلبی خود را به بانوی دو عالم ابراز کردند.

این حرکت عزادارانه، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ فاطمی و فرصتی برای تجدید عهد با سیره و آرمانهای حضرت صدیقه طاهره (س) بود.