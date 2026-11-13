به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضیاءآباد، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به مسائل و مطالبات مردم منطقه، از مسئولان محلی و شهرستانی خواست در رسیدگی به مشکلات شهر ضیاءآباد، شهرک‌ها و دهستان‌های اطراف اهتمام بیشتری داشته باشند و افزود: آبادانی منطقه باید با رعایت قانون و حفظ حرمت مردم دنبال شود و قانون برای همه افراد و مسئولان یکسان باشد.

امام جمعه ضیاءآباد با تأکید بر اینکه تبعیض، زمینه‌ساز ظلم است، خواستار توجه مسئولان به مطالبات و مشکلات مردم شد و گفت: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان و بخش با حضور در مناطق مختلف، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های مردم قرار بگیرند.

منصوری همچنین با قدردانی از برنامه‌های برگزارشده در ایام شهادت حضرت زهرا(س) و حضور مردم در مراسم‌های مذهبی، از برگزارکنندگان، مداحان، خیران، جوانان، نوجوانان و پیشکسوتان قدردانی کرد.

مکتب فاطمی؛ الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی

وی با بیان اینکه آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا(س) محدود به یک دوره تاریخی نیست، اظهار کرد: سیره و مکتب اهل‌بیت(ع) در همه زمان‌ها برای زندگی انسان راهگشاست و الگوگیری از حضرت زهرا(س) باید در رفتار فردی، مناسبات خانوادگی و زندگی اجتماعی نمود پیدا کند.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در منظومه اعتقادی و اخلاقی اسلام، بر ضرورت شناخت سیره ایشان و به‌کارگیری آموزه‌های فاطمی در جامعه تأکید کرد.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مطالعه را از نیازهای اساسی رشد فکری و فرهنگی جامعه دانست و گفت: کتاب از بهترین همراهان انسان است و خانواده‌ها باید کتاب‌خوانی را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

وی با استناد به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع)، کتاب را همدمی دانست که اندوه را می‌زداید و انسان را از تنهایی خارج می‌کند و افزود: خانواده‌ای که با کتاب و مطالعه مأنوس باشد، زمینه رشد فکری اعضای خود را فراهم می‌کند.

امام جمعه ضیاءآباد همچنین با اشاره به گسترش فضای مجازی، بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالعه در میان جوانان و نوجوانان تأکید کرد و مطالعه و مراجعه به منابع معتبر را راهی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات دانست.

انتقاد از وضعیت انسانی مردم غزه

وی در ادامه با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و مناطق محل سکونت شیعیان لبنان، به شرایط دشوار زندگی خانواده‌های آواره در چادرها و پناهگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بارش باران و سرمای زمستان، شرایط زندگی کودکان و خانواده‌های بی‌پناه را دشوارتر کرده است.

منصوری با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در قبال این وضعیت، تأکید کرد که رنج مردم غزه را نباید صرفاً یک بحران انسانی دانست؛ بلکه این شرایط به معنای آسیب دیدن تدریجی یک جامعه و خانواده‌های بسیاری است.

وی ابراز امیدواری کرد مردم غزه با وجود شرایط دشوار، به حقوق و خواسته‌های خود دست یابند.

تأکید بر توان موشکی و پاسخ قاطع به تهدیدها

امام جمعه ضیاءآباد در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به رونمایی از شهر موشکی و توانمندی‌های دفاعی کشور، این اقدامات را نشانه‌ای از ظرفیت دفاعی ایران دانست و از حضور مردم در تجمعات شبانه و حمایت آنان از نیروهای مسلح قدردانی کرد.

منصوری با اشاره به اظهارات مسئولان نظامی درباره پاسخ به تهدیدهای دشمن، گفت: نیروهای مسلح در برابر هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع خواهند داد و دشمن باید بداند که تکرار تجربه حمله به ایران، با واکنش متناسب مواجه خواهد شد.

وی با انتقاد از آنچه وقت‌کشی طرف مقابل در روند مذاکرات خواند، اظهار کرد: در شرایطی که به گفته وی، تجربه حمله در میانه مذاکرات و عمل نکردن به تعهدات گذشته وجود دارد، نمی‌توان بدون دریافت تضمین‌های معتبر به وعده‌های طرف مقابل اعتماد کرد.

امام جمعه ضیاءآباد با طرح این پرسش که چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار بدعهدی‌ها وجود دارد، تأکید کرد که از نگاه وی، حل مسائل کشور در گرو حفظ اقتدار و توان دفاعی است و نباید مؤلفه‌های قدرت ملی در روند مذاکره نادیده گرفته شود.

منصوری در پایان با تأکید بر ضرورت تحقق شروط ایران برای هرگونه مذاکره، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن منافع ملی، حفظ دستاوردهای کشور و تأمین امنیت مردم انجام شود.