به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا صالحیان، در خطبه‌های آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان آستارا با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی و دستیابی به بازدارندگی پایدار، خواستار بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور و خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شد.

وی با اشاره به رویکرد دوگانه نهادهای بین‌المللی در موضوع هسته‌ای، اظهار کرد: در حالی برخی کشورها از سلاح‌های هسته‌ای برخوردارند که ملت‌های دیگر با محدودیت و فشار مواجه می‌شوند و این مسئله ضرورت بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای کشور را دوچندان می‌کند.

امام جمعه آستارا با اشاره به شرایط دشوار مردم غزه و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، سکوت برخی حاکمان کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی در برابر این جنایات را مورد انتقاد قرار داد و خواستار استفاده از ظرفیت‌ها و منابع کشورهای اسلامی برای حمایت از ملت‌های مظلوم شد.

صالحیان همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با احتکار و اخلال در بازار، تأکید کرد: افرادی که با انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم موجب افزایش قیمت‌ها و برهم خوردن تعادل بازار می‌شوند، باید با برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی مواجه شوند.

وی تشکیل ستاد اقتصاد جنگ را در مدیریت شرایط اقتصادی، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و ساماندهی واردات و منابع ارزی مؤثر دانست و بر ضرورت توجه مسئولان به معیشت خانوارها تأکید کرد.

امام جمعه آستارا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات کشورهای اروپایی، بر ضرورت همبستگی پیروان ادیان الهی در مقابله با ظلم و بی‌عدالتی تأکید کرد و محکومیت احکام صادرشده علیه برخی علمای شیعه را نیز مورد توجه قرار داد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان آستارا، خواستار تقویت زیرساخت‌های عمرانی و فراهم‌سازی امکانات لازم برای توسعه این شهرستان مرزی و میزبانی شایسته از مهمانان داخلی و خارجی شد.

صالحیان با قدردانی از مواضع مجلس خبرگان رهبری در موضوعات مختلف از جمله سیاست هسته‌ای و معیشت مردم، بر ضرورت توجه به مطالبات اقتصادی و امنیتی جامعه تأکید کرد.

امام جمعه آستارا در پایان با قدردانی از اقدامات نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای، اظهار کرد: نیروهای مسلح با آمادگی و اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند و حفظ وحدت و پشتیبانی مردم از کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه معنویت و توسل به اهل‌بیت(ع)، برکات کشور را مورد توجه قرار داد و به اهمیت توسل به حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد.