به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خلیل افرا در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع خلفای راشدین (رضی‌الله‌عنهم) کنگان اظهار کرد: عهد و پیمان در نگاه قرآن کریم جایگاهی مهم دارد و انسان در روز قیامت درباره تعهدات خود مورد سؤال و بازخواست قرار می‌گیرد.

وی افزود: وفای به عهد از اصول بنیادین ایمان و دینداری است و در معارف اسلامی بر ضرورت پایبندی به تعهدات تأکید شده است؛ چراکه ایمان و وفاداری به پیمان ارتباطی عمیق با یکدیگر دارند.

امام جمعه موقت اهل‌سنت کنگان با هشدار نسبت به پیامدهای پیمان‌شکنی تصریح کرد: هنگامی که عهد و پیمان‌ها شکسته شوند، اعتماد میان افراد جامعه از بین می‌رود و در نتیجه روابط اجتماعی آسیب می‌بیند و بنیان‌های انسجام و همبستگی جامعه سست می‌شود.

افرا با بیان اینکه وفای به عهد تنها به قراردادهای رسمی محدود نیست، گفت: تعهدات انسان در برابر خداوند از جمله عبادات و نذرها، پیمان با همسر، تعهدات در برابر مردم و حتی قول و قرارهای روزمره، همگی مصادیقی از عهد و پیمان هستند که باید به آنها پایبند بود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ عهد و پیمانی نباید به‌عنوان موضوعی بی‌اهمیت تلقی شود و هر انسان باید در قبال وعده‌ها و تعهداتی که می‌پذیرد، احساس مسئولیت داشته باشد.