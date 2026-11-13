به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین و خداجوی استان سمنان همزمان با پیش از ظهر آدینه و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، دخت گرامی پیامبر مکرم اسلام(ص)، با برپایی دسته‌های عزاداری، سینه‌زنی و زنجیرزنی در نقاط مختلف استان به سوگواری پرداختند.

هیئت‌های مذهبی در شهرها و روستاهای استان سمنان با راه‌اندازی دسته‌های عزاداری و برگزاری آیین‌های سوگواری، سالروز شهادت بانوی دو عالم را گرامی داشتند و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.

یکی از جلوه‌های قابل توجه مراسم امسال، همزمانی آیین‌های عزاداری فاطمی با مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرهای سمنان و شاهرود بود؛ مراسمی که با حضور گسترده مردم و در فضایی آمیخته با حزن و اندوه برگزار شد.

در این میان، شماری از عزاداران با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر رشید انقلاب، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، بر خونخواهی رهبر شهید خود نیز تأکید کردند.

دسته‌های عزاداری فاطمی امروز صحنه حضور اقشار مختلف مردم از پیر و جوان و زن و مرد گرفته تا کارگران، کارمندان، مهندسان، پزشکان و بازاریان بود؛ مردمی که با پوشیدن لباس سیاه و حضور در کنار یکدیگر، در سوگ شهادت مادر سادات بر سر و سینه زدند.

همچنین آیین‌های ویژه سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلاهای ۱۸ نقطه استان سمنان برگزار شد و خطیبان جمعه نیز بخشی از سخنان خود را به تبیین ابعاد شخصیتی، سیره و جایگاه والای آن حضرت اختصاص دادند.

در برخی شهرهای استان نیز حضور پرشمار عزاداران در دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای برگزاری مراسم منجر شد.

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در ساعات عصر امروز نیز در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی سراسر استان سمنان ادامه خواهد داشت.