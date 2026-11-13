به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند، با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بیان بخش‌هایی از خطبه آن حضرت اظهار کرد: یکی از جایگاه‌های والای حضرت زهرا(س)، جایگاه امامت و ولایت است.

وی با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از گناهان، کبر و غرور است، افزود: بر اساس آموزه‌های حضرت زهرا(س)، نماز یکی از راه‌های نجات انسان از این آفت اخلاقی است.

امام‌جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه نظام اسلامی در سایه اطاعت از ولایت و امامت حفظ می‌شود، خاطرنشان کرد: جهاد در هر شرایطی موجب عزت و سربلندی جامعه اسلامی خواهد شد.

نوفرستی با اشاره به واکنش امت اسلامی به شهادت رهبر شهید بیان کرد: هنگامی که خبر شهادت ایشان در جهان منتشر شد، مسلمانان در فراق ایشان سوگوار شدند و مراسم تشییع باشکوهی در ایران و عراق برگزار شد؛ این در حالی است که پیکر مطهر حضرت فاطمه زهرا(س) به دست امیرالمؤمنین علی(ع) در دل شب و در غربت به خاک سپرده شد و با پیکر مطهر امام حسین(ع) نیز در کربلا به شکلی بی‌حرمتی شد که اسب‌ها بر بدن آن حضرت تاختند.

وی با تأکید بر وجوب اطاعت از خداوند، پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و ولی امر مسلمانان در دوران غیبت گفت: مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت ۱۳ آبان اعلام کردند که در جنگ سوم وارد مرحله دیگری از نبرد با دشمن شده‌ایم.

امام‌جمعه موقت بیرجند ادامه داد: در این شرایط، موضوع تنها دفاع نیست، بلکه فقیه اجازه جهاد ابتدایی را نیز دارد و در برابر مستکبرانی که از آن سوی دنیا برای غارت منافع کشورهای اسلامی آمده‌اند، باید با وحدت و انسجام از خود دفاع کنیم.

نوفرستی با تأکید بر ضرورت تقویت اقتدار ملت ایران از ابعاد مختلف تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن، جامعه اسلامی باید در عرصه‌های گوناگون قدرتمند شود تا بتواند توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن را خنثی کند.

وی همچنین با اشاره به نتایج انتخابات در آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: دشمن هیچ‌گاه از دشمنی خود دست برنمی‌دارد و ما نیز باید برای تقویت اقتدار نظام اسلامی هر کاری که از دستمان برمی‌آید، انجام دهیم.