به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی قدس‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های ملت مقاوم ایران اسلامی اظهار کرد: مردم ایران با تربیت در مکتب امامین انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مقاومت را سرلوحه حرکت خود قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه انسجام و بصیرت دو ویژگی برجسته ملت ایران است، افزود: دشمنان در برابر چنین ملتی که از آگاهی و وحدت برخوردار است، نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند.

امام جمعه موقت سمنان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام از یک سو و دشمن‌شناسی و بصیرت از سوی دیگر، دو بال پیشرفت و اقتدار ملت ایران هستند، تصریح کرد: وحدت مردم و ایستادگی آنان در برابر توطئه‌های دشمنان، الگویی قابل توجه و مثال‌زدنی است.

قدس‌پور با اشاره به شناخت و آگاهی مردم نسبت به نقشه‌های دشمنان گفت: حفظ وحدت و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیری است که امروز بیش از هر زمان دیگری به پیمودن آن نیاز داریم.

وی در ادامه با اشاره به ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: حضور مردم در مراسم عزاداری و بزرگداشت این بانوی بزرگ اسلام، جلوه‌ای از ارادت و محبت آنان به خاندان عصمت و طهارت(ع) بود.

امام جمعه موقت سمنان با تأکید بر ضرورت تبیین سیره و رشادت‌های حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: حضرت زهرا(س) یکی از بهترین الگوها برای نسل جوان، به‌ویژه دختران جامعه اسلامی هستند و زنان جوان می‌توانند با تأسی به سیره این بانوی بزرگوار، در کنار ایفای نقش مؤثر در خانواده، در عرصه‌های مختلف اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کنند.

قدس‌پور همچنین با اشاره به برگزاری اجتماعات شب‌های اقتدار و پیوند فضای حماسی این اجتماعات با شور و شعور فاطمی و علوی اظهار کرد: مردم افتخارآفرین ایران با حضور و مشارکت خود، حماسه‌ای ماندگار خلق کرده‌اند و این حضور نشان می‌دهد که میدان را ترک نخواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسهیل شرایط ازدواج جوانان تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان استان سمنان به رفع موانع و تسهیل امور مرتبط با جوانان شد.