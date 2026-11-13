به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای کپی کارت بانکی با دستگاه اسکیمر خبر داد و اظهار کرد: این باند پنج‌نفره با استفاده از پوشش فروشنده سیار و دکه‌دار در حاشیه بزرگراه‌ها، کارت‌های بانکی مشتریان را کپی و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

وی افزود: اعضای این باند با بهره‌گیری از دستگاه اسکیمر و شگردهای متقلبانه، اطلاعات کارت بانکی شهروندان را هنگام انجام خرید دریافت و از آن سوءاستفاده می‌کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به ابعاد این پرونده تصریح کرد: تاکنون ۱۳۰ نفر در این پرونده اعلام شکایت کرده‌اند و میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته به ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

امیریان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس فتا شرق استان تهران با انجام اقدامات تخصصی، استفاده از شگردهای پلیسی و طعمه‌گذاری موفق به شناسایی و دستگیری اعضای این باند سابقه‌دار شدند.

وی در پایان به شهروندانی که قربانی جرایم سایبری شده‌اند توصیه کرد در نخستین فرصت با شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، تماس بگیرند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.