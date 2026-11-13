به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد خدیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبیک که در مسجد حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از حضور مردم در میادین و خیابان‌ها طی شب‌های گذشته قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: مردم قهرمان ایران اسلامی نزدیک به ۲۶۰ شب در میادین و خیابان‌ها حضور یافته و از نظام، انقلاب و دستاوردهای آن دفاع کرده‌اند.

امام جمعه آبیک با تأکید بر مطالبه مردم از مسئولان افزود: خواسته و تأکید مردم این است که در جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب باشد و همه مسئولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود این اصل را مدنظر قرار دهند.

