به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: در طول جنگ رمضان نشان دادیم می توانیم با تمام صلابت، قدرت و آمادگی عملیات‌های قدرتمند و دردناکی را اجرا کنیم.

سردار ایزدی در ادامه مصاحبه با المیادین افزود: این بار با آمادگی کامل، در بالاترین سطح و با امکانات بیشتر برای اجرای عملیات ‌ها و حملات دردناک علیه دشمن آماده‌ ایم. پاسخ ما به هر گونه تجاوز جدید محدود به منطقه و فلسطین اشغالی نخواهد بود؛ بلکه فراتر از منطقه را نیز دربرخواهد گرفت.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: به رزمندگان حزب‌الله افتخار می‌کنیم که با روحیه‌ ی عاشورایی در برابر قدرت شیطانی رژیم صهیونیستی جنگیدند و پیروز شدند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در کنار مبارزان حزب‌الله و ملت لبنان ایستاده و آنان را حمایت و پشتیبانی می ‌کند.

سردار مصطفی ایزدی ابراز امیدواری کرد که ملت لبنان همان مسیری را ادامه دهد که رهبر بزرگ و عالم دینی گرانقدر، شهید سید حسن نصرالله، با خون خود آن را ترسیم کرد.