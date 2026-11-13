به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی میرامینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پیشوا با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اظهار کرد: ملت بصیر و ولایت‌مدار ایران با وجود مشکلات معیشتی، تورم و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، با حضور مستمر در صحنه‌ها و تجمعات نشان داده‌اند که میدان را خالی نخواهند کرد.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای تحریف و مصادره به مطلوب فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح افزود: مواضع رهبر معظم انقلاب روشن است، اما عده‌ای تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که برای پایان دادن به شرایط موجود باید با عقب‌نشینی پای میز مذاکره رفت و امتیاز داد.

امام جمعه پیشوا تصریح کرد: دشمن که در میدان نظامی به اهداف خود نرسیده است، اکنون تلاش می‌کند خواسته‌های دست‌نیافته خود را از طریق میز مذاکره و ترفندهای سیاسی دنبال کند، اما ملت ایران با هوشیاری اجازه نخواهد داد مطالبات دشمن از این مسیر تحمیل شود.

میرامینی با اشاره به ضرورت ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود خاطرنشان کرد: دوران اقدام از سوی ایران و دریافت وعده‌های بی‌پشتوانه از دشمن به پایان رسیده است و بازپرداخت کامل مطالبات و پول‌های بلوکه‌شده و رفع محاصره اقتصادی و دریایی از جمله مطالباتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها و شرایط خاص کشور، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: شرایط جنگی و مشکلات موجود در حوزه تولید و تأمین سوخت، ناترازی انرژی را تشدید کرده و همراهی مردم در مدیریت مصرف آب، برق و گاز ضروری است.

امام جمعه پیشوا افزود: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده از پوشش مناسب باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد تا با همکاری مردم و تدبیر مسئولان، از شرایط موجود است

میرامینی در ادامه با قدردانی از زحمات اعضای ستاد نماز جمعه و خدمات چندین‌ساله فاطمی‌زاده، از انتصاب علی‌دوستی به عنوان مسئول جدید ستاد نماز جمعه پیشوا تقدیر کرد.

وی همچنین تعیین تکلیف مدیریت شهری و انتصاب مهندس یعقوبی به عنوان شهردار پیشوا را مورد اشاره قرار داد و حضور میدانی و مستمر مدیران شهری در تجمعات و فعالیت‌های مردمی را اقدامی مؤثر در تقویت پویایی و امیدآفرینی در شهرستان دانست.