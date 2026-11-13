به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه، با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: پیشرفت و سعادت هر جامعه‌ای به مطالعه گسترده، مفید و هدفمند وابسته است و انس با کتاب باید به‌ویژه در میان نسل جوان تقویت شود.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه دارند، افزود: این مراکز با فراهم کردن منابع متنوع و پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی گروه‌های مختلف، خدمات ارزشمندی به خانواده‌ها و جامعه ارائه می‌کنند و شایسته قدردانی و حمایت هستند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با دعوت از خیران برای پشتیبانی از کتابخانه‌ها تصریح کرد: باید از ظرفیت افراد نیکوکار برای توسعه و تقویت کتابخانه‌ها در شهرها و روستاها استفاده شود تا زمینه آشتی عمیق و واقعی جامعه با کتاب و کتابخوانی فراهم شود.

ماموستا مرادی دوری از مطالعه را تهدیدی برای آینده فرهنگی و علمی جامعه دانست و گفت: فاصله گرفتن مردم و به‌ویژه جوانان از کتاب و مطالعه، زنگ خطری است که نباید نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت بود.

وی همچنین با اشاره به بازدید و دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و آشنایی با امکانات کتابخانه مرکزی، از تلاش‌های مریم محمدی، معاونان و کارکنان این مجموعه برای گسترش فرهنگ کتابخوانی قدردانی کرد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با تأکید بر جایگاه تفکر و تعقل در آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: توصیه دین اسلام به اندیشیدن، تأمل، عبرت‌آموزی و کسب دانش، ضرورت همراهی انسان با علم و مطالعه را از آغاز زندگی تا پایان عمر یادآوری می‌کند.

ماموستا مرادی در ادامه خطبه‌ها و در تشریح آموزه‌های سوره حجرات، به حرمت عیب‌جویی، تمسخر و به‌کارگیری القاب ناپسند پرداخت و گفت: خداوند در این سوره مؤمنان را از تحقیر یکدیگر، عیب‌جویی در حضور یا غیاب افراد و صدا زدن دیگران با لقب‌هایی که موجب ناراحتی آنان می‌شود، بازداشته است.

وی با بیان اینکه عیب‌جویی می‌تواند با گفتار یا رفتار انجام شود، افزود: طعنه زدن، بازگو کردن عیوبی که دیگران از بیان آن ناراحت می‌شوند و تحقیر افراد، از رفتارهای ناپسندی است که در آموزه‌های قرآنی به‌صراحت نهی شده است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به آیه «وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ» تصریح کرد: قرآن کریم عیب‌جویی و نام‌گذاری دیگران با القاب ناپسند را رفتاری ناشایست پس از ایمان معرفی می‌کند و کسانی را که از این رفتارها توبه نکنند، در شمار ستمگران قرار می‌دهد.

ماموستا مرادی با تأکید بر اینکه مؤمنان باید حرمت و آبروی یکدیگر را حفظ کنند، گفت: تمسخر و عیب‌جویی نشانه خودبرتربینی و ضعف اخلاقی است و چه‌بسا فردی که مورد تمسخر قرار می‌گیرد، نزد خداوند جایگاهی بهتر از تمسخرکننده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اصل در برخورد با افراد، حفظ حرمت آنان است، افزود: ما از باطن انسان‌ها آگاهی نداریم و نباید با توهین و بازگو کردن عیوب دیگران، آبروی آنان را خدشه‌دار کنیم؛ چراکه آشکار کردن عیب دیگران می‌تواند زمینه آشکار شدن عیوب خود انسان را نیز فراهم کند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان تأکید کرد: زبان و رفتار مؤمن باید از تمسخر، بدگویی و عیب‌جویی به دور باشد و اگر کسی مرتکب چنین گناهی شد، باید هرچه سریع‌تر توبه کند و از تکرار آن بپرهیزد.