خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، دخت نبی مکرم اسلام، شاهرود بعدازظهر جمعه حال‌وهوایی متفاوت و آکنده از شور و ارادت به خود گرفته است. مردم این دیار، شهر یک‌هزار و ۷۰۰ شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در سوگ مادر اهل‌بیت(ع) رخت عزا بر تن کرده‌اند و با حضوری گسترده، پیکر مطهر یک شهید گمنام تازه‌تفحص‌شده دفاع مقدس را بر دستان خود تشییع می‌کنند.

امروز شاهرود صحنه تجلی دلدادگی مردمی است که با حضور در آیین تشییع این شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا، امام شهدا و انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته‌اند؛ حضوری که جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ ایثار و شهادت است.

ارادت دیرینه شاهرودی‌ها به شهدا

شاهرود بعدازظهر جمعه‌ای متفاوت را تجربه می‌کند؛ عصری که بار دیگر برگ زرینی در تاریخ حماسه‌آفرینی مردم این دیار رقم می‌خورد. مردمی که نامشان با حضور در صحنه‌های حساس انقلاب و دفاع از ارزش‌های اسلامی گره خورده و همواره در بزنگاه‌ها پای کار کشور و نظام بوده‌اند.

مردم شاهرود، دیار معلمان دین و اخلاق و به تعبیر رهبر شهید انقلاب، شهر باصفا و دل‌های باصفا، امروز گرد هم آمده‌اند تا بار دیگر ارادت و صفای دل خود را در استقبال از فرزند گمنام این سرزمین به نمایش بگذارند؛ شهیدی که نام و نشانش شاید برای بسیاری ناشناخته باشد، اما راه و آرمانش برای مردم این دیار آشناست.

شهرک ولیعصر(عج) شاهرود از حدود یک هفته پیش، همزمان با آماده‌سازی محل تدفین این شهید تازه‌تفحص‌شده، به کانون حضور و زیارت عاشقان اهل‌بیت(ع) تبدیل شده است. در شب‌های سرد پاییزی، هنگامی که سرمای هوا حضور در فضای باز را دشوار می‌کرد، مردم این شهرک به محل پیش‌بینی‌شده برای تدفین شهید می‌آمدند و با قرائت دعا و برگزاری مراسم معنوی، به استقبال فرزند گمنام خود می‌رفتند.

هنوز پیکر مطهر شهید به خاک سپرده نشده بود که محل تدفین او به مأمنی برای دلدادگان حضرت زهرا(س) تبدیل شد؛ جایی که مردم طی روزهای گذشته، دلتنگی‌ها و ارادت قلبی خود را با یاد شهدا گره زدند و امروز نیز با حضور گسترده در مراسم تشییع، این پیوند معنوی را به نمایش گذاشتند.

روایت مردم عاشق

غلامرضا دوست‌محمدی، از شهروندان شاهرودی که در حوالی پارک ولیعصر(عج) زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روزی که گروهی برای جانمایی محل تدفین شهید گمنام به این شهرک آمدند و خبر حضور یک شهید در این منطقه میان مردم پیچید، شور و حال خاصی در میان اهالی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه مردم از همان شب‌های نخست برای حضور در این مکان برنامه‌ریزی کردند، افزود: در هفته گذشته و همزمان با ایام فاطمیه، بانوان بسیاری را می‌دیدیم که با وجود سرمای هوا و وزش باد، برای قرائت دعا و برگزاری مراسم معنوی به این محل می‌آمدند.

این شهروند شاهرودی با اشاره به استقبال مردم از مراسم تشییع شهید گمنام گفت: بدون تردید این مکان با تدفین شهید به زیارتگاهی برای عاشقان و دلدادگان تبدیل خواهد شد.

به گفته وی، اهالی شهرک ولیعصر(عج) بارها درخواست کرده بودند که پیکر یک شهید گمنام در این منطقه به خاک سپرده شود تا مردم بتوانند در کنار مزار او خلوتی معنوی داشته باشند و با یاد شهدا، آرامش و صفای بیشتری در زندگی خود تجربه کنند.

حضور همه نسل‌ها در میدان

امروز جمعیت گسترده‌ای از مردم متدین شاهرود، از زن و مرد تا پیر و جوان، در مراسم تشییع حضور یافته‌اند. حضور شهروندان با واکر و ویلچر در کنار خانواده‌هایی که کودکان خود را با کالسکه به مراسم آورده‌اند، جلوه‌ای از ارادت عمومی مردم به شهدا را به تصویر کشیده است.

سرهنگ محمدمهدی اسماعیلی، فرمانده سپاه شاهرود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخصات این شهید تازه‌تفحص‌شده اظهار کرد: این شهید والامقام هنگام شهادت ۲۳ سال سن داشته و در عملیات کربلای ۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین این شهید در شهرک ولیعصر(عج) شاهرود افزود: امروز شاهد استقبال باشکوه و چشمگیر مردم از این شهید هستیم که جای قدردانی دارد.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه مردم متدین شهرک ولیعصر(عج) بارها خواستار تدفین یک شهید گمنام در این منطقه شده بودند، گفت: امروز این خواسته محقق شده و مردم با حضور گسترده خود، ارادتشان را به فرهنگ ایثار و شهادت نشان داده‌اند.

شور حضور از شاهرود تا میامی

مردم شهرستان شاهرود و حتی شهرستان میامی از نقاط مختلف دور و نزدیک، از مجن و رویان و کلاته‌خیج تا محله‌های مختلف شهر شاهرود، خود را به شهرک ولیعصر(عج) رسانده‌اند تا در آیین معنوی تشییع و تدفین شهید گمنام عملیات کربلای ۵ حضور داشته باشند.

حضور نوجوانان و جوانان در این مراسم نیز چشمگیر است؛ نسلی که با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر رشید انقلاب، در کنار دیگر اقشار مردم به میدان آمده‌اند تا پیوند خود را با آرمان‌های انقلاب و شهدا به نمایش بگذارند.

امروز جلوه‌ای از دلدادگی و ارادت مردم شاهرود به فرهنگ شهادت در مراسم تشییع این شهید گمنام نمایان شده است؛ شهیدی که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، عطر ایثار و معنویت را در فضای این شهر پراکنده کرده است.

شاهرودی‌ها با شهادت عجین هستند

محمد اسماعیلی ابراهیمی، از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه ایثارگری مردم شاهرود اظهار کرد: این شهرستان در دوران دفاع مقدس یک‌هزار و ۱۷۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و با احتساب شهدای ترور، مدافع حرم، عرصه سلامت و امنیت و دیگر شهدای این دیار، شمار شهدای شاهرود به حدود یک‌هزار و ۷۰۰ نفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه جمعیت شاهرود در میانه دهه ۶۰ حتی به ۱۰۰ هزار نفر نیز نمی‌رسید، افزود: تقدیم یک‌هزار و ۱۷۰ شهید در دوران دفاع مقدس، نشان‌دهنده عمق ایثار و فداکاری مردم این منطقه است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از خانواده‌های شاهرودی، نام و یاد یک شهید با خاطرات خانوادگی پیوند خورده است.

این پیشکسوت جهاد و مقاومت با تأکید بر تداوم روحیه انقلابی مردم شاهرود گفت: مردم امروز همان مردمی هستند که در دهه ۶۰ پای انقلاب، اسلام و کشور ایستادند و همچنان با همان روحیه قدرشناسی و ولایت‌مداری در صحنه حضور دارند.

ابراهیمی با اشاره به سابقه حضور مردم شاهرود در عرصه‌های مختلف افزود: مردم این شهرستان هر زمان که کشور و انقلاب به حضور آنان نیاز داشته، در میدان حاضر شده‌اند و این موضوع جلوه‌ای از بصیرت و مسئولیت‌پذیری آنان است.

مردمی که پای آرمان‌هایشان ایستاده‌اند

ابراهیم عجمی، فعال فرهنگی شهرستان شاهرود، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روحیه ایثارگری و حضور مردم این شهرستان اظهار کرد: مردم شاهرود در بصیرت، حماسه‌آفرینی و همراهی با انقلاب اسلامی کارنامه‌ای درخشان دارند و هر زمان که کشور به حضور آنان نیاز داشته، با تمام توان پای کار آمده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم از فرصت‌هایی مانند تشییع شهدا برای نمایش ارادت و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب استفاده می‌کنند، افزود: شاهرودی‌ها با فرهنگ ایثار و شهادت بیگانه نیستند و نسبت به نام و جایگاه شهدا حساسیت و احترام ویژه‌ای دارند.

این فعال فرهنگی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع شهدا گفت: در چنین مراسم‌هایی می‌توان افرادی را مشاهده کرد که با وجود بیماری، مشکلات جسمی یا گرفتاری‌های روزمره، حضور در آیین بدرقه شهدا را از دست نمی‌دهند؛ چراکه این حضور را فرصتی معنوی و ارزشمند می‌دانند.

عجمی با تأکید بر ضرورت قدردانی مسئولان از مردم شاهرود تصریح کرد: مردم این شهرستان در همه صحنه‌ها بدون چشمداشت حضور داشته‌اند، اما به اعتقاد من، حق مطلب درباره آنان به‌درستی ادا نشده و برخی مطالبات شهرستان همچنان مورد بی‌توجهی قرار دارد.

وی افزود: با وجود این مسائل، مردم همچنان هر زمان نام شهید و شهادت به میان می‌آید، با تمام وجود در میدان حاضر می‌شوند و انتظار می‌رود مسئولان نیز با توجه جدی به مطالبات مردم، قدردان این سرمایه اجتماعی باشند.

بدرقه باشکوه شهید گمنام در دیار شهیدپرور

حجت‌الاسلام عباس امینی، امام جمعه شاهرود، نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهید گمنام اظهار کرد: باید از مردم قدرشناس شاهرود به‌دلیل حضورهای حماسی و کم‌نظیر در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه شب‌های اقتدار و صلابت و آیین‌های معنوی تشییع شهدا، قدردانی کرد.

امروز مردم شاهرود بار دیگر نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در تار و پود زندگی این دیار ریشه دارد؛ مردمی که با حضوری خالصانه، آیین بدرقه یک شهید گمنام را به صحنه‌ای باشکوه از همدلی، بصیرت و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل کردند.

شاهرود امروز میزبان فرزندی از تبار آسمانی‌ها بود؛ شهیدی که پس از سال‌ها غربت، در روز شهادت مادر سادات و در میان استقبال باشکوه مردم، آرام می‌گیرد تا نام و یادش چراغی دیگر در مسیر ایثار و وفاداری این سرزمین باشد.