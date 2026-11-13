به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا عسگری در خطبه‌های نماز جمعه آبگرم، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اجتماعات ملت ایران را در امتداد مسیر دفاع از حق و حقیقت آن حضرت دانست و اظهار کرد: حضور در خیابان‌ها، دفاع از اسلام و انقلاب و اعلام برائت از مستکبران عالم، لبیک به حضرت زهرا(س) و ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین(ع) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره جهاد ابتدایی علیه استکبار، این موضوع را تحولی بنیادین در فقه شیعه توصیف کرد و افزود: با توجه به آنچه تهدید موجودیتی کشور از سوی آمریکا خواند، جهاد ابتدایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

امام جمعه آبگرم جهاد ابتدایی را به معنای عبور از راهبرد دفاعی به راهبرد تهاجمی دانست و گفت: چنین رویکردی می‌تواند به حفظ موجودیت کشور و عقب‌نشینی دشمنان منجر شود.

