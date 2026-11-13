به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضور پرشور مردم در مساجد و مراسم فاطمیه، نشان‌دهنده ارادت آنان به اهل‌بیت (ع) است؛ امسال این مراسم در حالی برگزار می‌شود که جای خالی امام شهید در میان مردم احساس می‌شود، اما راه و آرمان‌های ایشان همچنان الهام‌بخش ملت ایران است.

کتابخوانی؛ وظیفه‌ای ملی و دینی

امام جمعه ایرانشهر، با اشاره به فرارسیدن ۲۴ آبان‌ماه، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، افزود: رهبر معظم انقلاب همواره دغدغه‌های فراوانی در حوزه کتاب و کتابخوانی داشتند و لازم است با ایجاد فضاهای عمومی مطالعه و برگزاری سیرهای مطالعاتی، فرهنگ کتابخوانی در جامعه گسترش یابد.

امام جمعه ایرانشهر همچنین با گرامیداشت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی (ره)، این اندیشمند اسلامی را پاسدار حریم اندیشه‌های دینی دانست و گفت: تفسیر ارزشمند «المیزان» و مجاهدت‌های علمی این عالم، نقش مهمی در تبیین معارف اسلامی و مقابله با اندیشه‌های انحرافی داشته است.

حجت‌الاسلام بزمانی در ادامه با اشاره به موضوع جوانی جمعیت تصریح کرد: جوانی جمعیت صرفاً با شعار و توصیه محقق نمی‌شود، بلکه به باورمندی فرهنگی و اقدامات عملی و مدیریتی نیاز دارد تا کشور بتواند از ظرفیت پنجره جمعیتی کنونی استفاده کند و از بحران‌های احتمالی آینده پیشگیری شود.

وی با یادآوری ۲۶ آبان‌ماه، سالروز آزادسازی سوسنگرد، یاد شهدا و رزمندگان اسلام را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: مقاومت رزمندگان در سوسنگرد و مجاهدت شهیدانی همچون چمران، سلیمانی و باقری، میراثی ماندگار از ایثار و ایستادگی بر جای گذاشته است.

امام جمعه ایرانشهر در پایان با اشاره به بحران انسانی در غزه و آنچه توطئه‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی خواند، اظهار کرد: تاب‌آوری مردم ایران در برابر تحریم‌ها و محاصره‌های دریایی نشان داده است که با ایستادگی مردم و توسعه مسیرهای جایگزین تجاری و منطقه‌ای می‌توان فشارهای اقتصادی را مدیریت کرد.