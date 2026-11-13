به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین جایگاه آبرو و ضرورت صیانت از حرمت و شخصیت افراد در آموزه‌های اسلامی پرداخت.

وی همچنین با تبریک سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، از تلاش‌های مسئول کتابخانه‌های عمومی شهرستان و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و از مردم خواست با عضویت در کتابخانه‌های عمومی، در ترویج فرهنگ مطالعه سهیم شوند.

امام جمعه دیواندره با اشاره به کرامت ذاتی انسان اظهار کرد: آبرو به معنای شرافت، اعتبار و حیثیت افراد است و خداوند متعال به واسطه جایگاه والای انسان، او را گرامی داشته است؛ بنابراین هیچ‌کس حق ندارد با رفتار، گفتار یا اتهام ناروا، حرمت خود یا دیگران را خدشه‌دار کند.

مرادی افزود: یکی از آموزه‌های مهم اسلام، رعایت حرمت آبروی دیگران و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده درباره اشخاص و اتفاقات است. تعرض به حیثیت افراد از گناهان بزرگ به شمار می‌رود و در آموزه‌های دینی نسبت به پیامدهای اخروی آن هشدار داده شده است.

وی با بیان اینکه پوشاندن عیوب بندگان از نعمت‌های الهی است، تصریح کرد: همان‌گونه که خداوند در دنیا عیب و لغزش بندگان مؤمن را می‌پوشاند، انسان‌ها نیز باید از افشای خطاهای یکدیگر پرهیز کنند و به جای انتشار زشتی‌ها، زمینه اصلاح و بازگشت افراد را فراهم سازند.

آبروریزی از مصادیق مهم تضییع حق‌الناس است

امام جمعه دیواندره با تأکید بر تأثیر رفتارهای فردی در سلامت جامعه گفت: انسان موجودی اجتماعی است و پاکی یا آلودگی محیط زندگی بر شخصیت و رفتار او تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو اسلام با رفتارهایی که فضای عمومی جامعه را آلوده می‌کند، از جمله غیبت، تهمت و آبروریزی، به‌شدت مقابله کرده و بر عیب‌پوشی تأکید دارد.

مرادی خاطرنشان کرد: حق‌الناس تنها به اموال و دارایی مردم محدود نمی‌شود، بلکه آبروی افراد نیز از حقوق مهمی است که باید مورد صیانت قرار گیرد؛ حتی می‌توان گفت آسیب به حیثیت انسان در مواردی زیان‌بارتر از خسارت مالی است، زیرا اعتبار و آبرو از ارزشمندترین سرمایه‌های هر فرد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه حق‌الناس در قیامت افزود: یکی از مواقف مهم روز قیامت، رسیدگی به حقوق مردم است و خداوند متعال درباره حقوق تضییع‌شده بندگان سؤال خواهد کرد؛ بنابراین هر فرد باید در رفتار و گفتار خود مراقب باشد تا موجب خدشه‌دار شدن حیثیت دیگران نشود.

امام جمعه دیواندره برای تبیین اهمیت حفظ آبرو، به آیات قرآن کریم درباره حضرت مریم و دفاع الهی از پاکدامنی ایشان اشاره کرد و گفت: خداوند در قرآن کریم از جایگاه و وجاهت حضرت عیسی بن مریم(ع) سخن گفته و همچنین در سوره نور، با نزول آیات مربوط به ماجرای افک، برائت حضرت عایشه را بیان کرده است؛ این آموزه‌ها نشان می‌دهد که آبروی انسان و حریم شخصی او از حرمت ویژه‌ای برخوردار است.

مرادی با اشاره به مجازات شرعی قذف اظهار کرد: تعیین حد هشتاد ضربه تازیانه برای افرادی که بدون ارائه چهار شاهد، به اشخاص پاکدامن نسبت ناروا می‌دهند، نشان‌دهنده اهمیت حفظ حیثیت افراد در اسلام است و این احکام برای جلوگیری از گسترش اتهام‌های ناموسی و صیانت از آبروی مسلمانان وضع شده است.

کمک به نیازمندان باید همراه با حفظ عزت نفس آنان باشد

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به ضرورت حفظ شأن و منزلت نیازمندان هنگام کمک‌رسانی اشاره کرد و افزود: کمک‌های مالی و صدقات اگر به‌صورت پنهانی و بدون خدشه‌دار کردن عزت نفس نیازمندان پرداخت شود، از ارزش و فضیلت بیشتری برخوردار است.

امام جمعه دیواندره با استناد به آیات ۲۷۱ و ۲۷۳ سوره بقره بیان کرد: خداوند در قرآن کریم بر فضیلت پرداخت پنهانی صدقات تأکید کرده و در توصیف نیازمندان آبرومند نیز از افرادی یاد می‌کند که به دلیل مناعت طبع و خویشتن‌داری، نیاز خود را آشکار نمی‌کنند و از مردم درخواست کمک ندارند.

مرادی ادامه داد: شناخت این افراد و حمایت از آنان بدون تحقیر یا آشکار کردن وضعیت مالی‌شان، وظیفه‌ای اخلاقی و دینی است و جامعه اسلامی باید به‌گونه‌ای رفتار کند که نیازمندان در کنار دریافت کمک، عزت و کرامت خود را نیز حفظ کنند.

وی با اشاره به احادیث نبوی درباره پاداش کمک به دیگران و پوشاندن عیوب مسلمانان گفت: در روایات اسلامی تأکید شده است هرکس اندوه و مشکلی از مسلمانی برطرف کند، خداوند در روز قیامت گرفتاری او را برطرف خواهد کرد و هرکس عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند نیز در دنیا و آخرت عیوب او را می‌پوشاند.

صیانت از آبروی مؤمن، مسئولیتی دینی و اجتماعی است

امام جمعه دیواندره در ادامه با استناد به روایاتی از پیامبر اکرم(ص) درباره برادری و همیاری مسلمانان اظهار کرد: مسلمان نسبت به برادر دینی خود مسئولیت دارد و نباید به او ظلم کند یا در شرایط سخت رهایش سازد؛ بلکه کمک به رفع گرفتاری دیگران و حفظ حرمت آنان، از اعمالی است که پاداش الهی به دنبال دارد.

مرادی برای تبیین اهمیت پاکدامنی و حفظ آبرو، حکایتی اخلاقی درباره زنی عفیف و پرهیزگار نقل کرد که با وجود تهمت‌ها، بی‌وفایی‌ها و دشواری‌های متعدد، در برابر گناه و وسوسه مقاومت کرد و سرانجام به جایگاه و منزلتی والا دست یافت.

وی با بیان اینکه صبر، پاکدامنی و اعتماد به خداوند از ویژگی‌های برجسته انسان‌های باایمان است، تأکید کرد: کسی که برای رضای خداوند از آبرو و حرمت دیگران پاسداری کند، مشمول لطف الهی قرار می‌گیرد و خداوند نیز در دنیا و آخرت آبروی او را حفظ کرده و بر درجاتش می‌افزاید.